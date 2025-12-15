Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των διοδίων Αφίδνων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, προχώρησε η Τροχαία το πρωί της Δευτέρας 15/12.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση εκδηλώθηκε φωτιά σε φορτηγό.

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση ενώ το φορτηγό καίγεται ολοσχερώς.

