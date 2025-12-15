Με στοχευμένες παρεμβάσεις και εκτεταμένη αξιοποίηση δεδομένων από POS και myDATA, η ΑΑΔΕ πατάει το γκάζι των ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις επιστροφές ΦΠΑ και σε υποθέσεις αυξημένου ελεγκτικού κινδύνου. Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που εμφανίζουν υψηλά αιτήματα επιστροφών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους, αλλά και φορολογούμενοι των οποίων η συμπεριφορά αποκλίνει από το φορολογικό τους προφίλ.

Το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής προβλέπει 6.600 ελέγχους σε επιστροφές ΦΠΑ, με την επιλογή των υποθέσεων να γίνεται μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Πρόκειται για μηχανισμό που συνδυάζει στοιχεία από POS, την πλατφόρμα myDATA, τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας στις ελεγκτικές υπηρεσίες να εντοπίζουν περιπτώσεις με αυξημένη πιθανότητα παρατυπιών.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται επιχειρήσεις με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων στοιχείων και αιτούμενων ποσών, φορολογούμενοι με ιστορικό παραβάσεων, αλλά και νεοσύστατες ή εποχικές δραστηριότητες που ζητούν δυσανάλογα υψηλές επιστροφές ΦΠΑ.

Μηδενικές δηλώσεις και διασταυρώσεις δεδομένων

Παράλληλα, στο ραντάρ του ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις για το 2024, ενώ από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχοι έλεγχοι προγραμματίζονται και για το φορολογικό έτος 2023, με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο myDATA.

Το σχέδιο συμπληρώνεται από 8.318 μερικούς ελέγχους, οι οποίοι βασίζονται σε δεδομένα από διασταυρώσεις σε ηλεκτρονικά βιβλία, POS, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες πηγές πληροφόρησης.

Ο «χαμένος» ΦΠΑ

Η ενίσχυση των ελέγχων και η επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών αποδίδουν, καθώς το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ» μειώθηκε από 29% το 2017 στο 11,4% το 2023, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη βελτίωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, το αποτύπωμα του προβλήματος παραμένει βαρύ. Την τελευταία 15ετία, οι απώλειες εσόδων από ΦΠΑ ανέρχονται σε 73,5 δισ. ευρώ. Το 2023 εκτιμάται ότι χάθηκαν 2,532 δισ. ευρώ, ενώ για το 2024 οι απώλειες περιορίστηκαν στα 2,116 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τις ετήσιες εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, η χειρότερη χρονιά ήταν το 2011, όταν το «χαμένο» ΦΠΑ έφτασε τα 9,1 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αλλάζει σταδιακά μετά το 2018, με τις απώλειες να υποχωρούν κάτω από τα 5 δισ. ευρώ ετησίως: 4,872 δισ. το 2019, 3,533 δισ. το 2020, 2,969 δισ. το 2021, 2,644 δισ. το 2022, 2,532 δισ. το 2023 και 2,116 δισ. το 2024.