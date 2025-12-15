Στο Ηνωμένο Βασίλειο επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής η ηθοποιός ταινιών για ενήλικες Bonnie Blue, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή της στο Μπαλί, όπου φέρεται να συμμετείχε σε γύρισμα ερωτικού περιεχομένου μαζί με τουλάχιστον 17 άνδρες.

Η 26χρονη συνελήφθη με την κατηγορία της παραγωγής πορνογραφικού υλικού, αδίκημα που τιμωρείται αυστηρά βάσει της ινδονησιακής νομοθεσίας και επισύρει ποινή φυλάκισης έως 15 έτη, καθώς και υψηλό χρηματικό πρόστιμο, περίπου 270.000 λιρών. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail, τελικά δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πορνογραφία.

Αντιθέτωνς, της επιβλήθηκε πρόστιμο 9 λιρών (περίπου 10 ευρώ) και δεκαετής απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία, λόγω τροχαίων παραβάσεων που σχετίζονταν με το μπλε φορτηγάκι της, το οποίο έφερε την επιγραφή «Bangbus».

Η Bonnie Blue, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Tia Billinger, μετά από την πολύωρη πτήση της με την Qatar Airways εθεάθη να κρατά το αρκουδάκι της, σπρώχνοντας τη βαλίτσα της στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου Χίθροου. Μάλιστα, φανερά ατάραχη, έβγαλε τη γλώσσα της στις κάμερες.

Μιλώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους. Πιστεύατε πραγματικά ότι θα κατέληγα στη φυλακή;».

Η ίδια πρόσθεσε ότι σκοπεύει να αποκαλύψει στο κοινό τι ήταν αυτό που την οδήγησε στη σύλληψή της, αστειευόμενη πως θα χρειαστεί χρόνο για να «ανακτήσει» τις «τεράστιες απώλειές» της από το μικρό πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη Βρετανίδα, η οποία έχει αποκλειστεί από την πλατφόρμα OnlyFans και είχε προκαλέσει δημόσια κατακραυγή με το ντοκιμαντέρ 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, συνελήφθη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε ενοικιαζόμενο στούντιο στο Μπαλί.

Η Bonnie Blue έχει γίνει γνωστή για τις «προκλήσεις» που οργανώνει, οι οποίες αφορούν σεξουαλικές συνευρέσεις με μεγάλο αριθμό νεαρών ανδρών. Αυτή τη φορά πριν από την άφιξή της στο Μπαλί είχε ανακοινώσει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι επισκέπτεται το νησί για την περίοδο «schoolies», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Hey boys, those that’re going to Schoolies and to those who are barely legal, cannot wait to meet you – and I’m in Bali, so you know exactly what that means.»

Κατά την παραμονή της, είχε μισθώσει λεωφορείο – το οποίο αποκαλούσε «Bangbus» – για την εβδομάδα των σχολικών διακοπών, ενώ την συνόδευαν τουλάχιστον 17 άνδρες, κυρίως τουρίστες από τη Βρετανία και την Αυστραλία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η ομάδα φέρεται να παρήγαγε «περιεχόμενο με πορνογραφικά ή ανήθικα στοιχεία», κάτι που αποτελεί ποινικό αδίκημα βάσει της αυστηρής ινδονησιακής νομοθεσίας περί πορνογραφίας, η οποία απαγορεύει την παραγωγή, διανομή και δημόσια προβολή υλικού αυτού του είδους.

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά τον ισχυρισμό της Blue ότι συνευρέθηκε σεξουαλικά με 1.057 άνδρες μέσα σε μία ημέρα – διάστημα 12 ωρών – στην προσπάθειά της να καταρρίψει το σχετικό παγκόσμιο ρεκόρ.