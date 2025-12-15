Πρωτεύοντα «φάρο» ψυχαγωγίας στα Βόρεια Προάστια έχει ως στόχο ο όμιλος Regency Entertainment να δημιουργήσει το Project Voria, που διαλαμβάνει χώρα στο Μαρούσι, τοποθετώντας το παράλληλα στον χάρτη ως προορισμό.

Το Entertainment Καζίνο μαζί με το πολυτελές δυναμικότητας 150 δωματίων ξενοδοχείο -που κατά πληροφορίες θα τεθεί υπό τη σκέπη της αλυσίδας MGallery Collection του Ομίλου Accor- αναμένεται να ανοίξουν ταυτόχρονα τις πύλες τους κατ’ εκτίμηση τον Μάιο του 2028. Στόχος του Ομίλου είναι το ξενοδοχείο του VORIA να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή standards και θα αναβαθμίζει συνολικά το VORIA ως προορισμό. Σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι οι πρώτες μπουλντόζες εισήλθαν στο κτήμα Δηλαβέρη για την υλοποίηση του Project Voria πριν από 4 μήνες περίπου, έργο που αφορά στη μετεγκατάσταση του ιστορικού καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για επένδυση δαπάνης 350 εκατ. ευρώ περίπου μαζί με τα συνακόλουθα συγκοινωνιακά έργα που υπολογίζεται ότι θα αποσυμφορήσουν την ήδη επιβαρυμένη περιοχή, η δε χρηματοδότηση θα γίνει με τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια των επενδυτών, σε αναλογία 60%-40%, αντίστοιχα. Η πρώτη αυτή φάση της κατασκευής που αφορά τις εκσκαφές, αντιστηρίξεις, θεμελίωση κ.λπ., υλοποιείται από τη ΜΕΤΚΑ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του συγκροτήματος διασφαλίζει αρμονική ένταξη στο περιβάλλον και ενσωματώνει βιώσιμες τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περιλαμβάνει πάνω από 17 στρέμματα πρασίνου, ενώ σημειώνεται ότι 25 από τα συνολικά 50 στρέμματα του οικοπέδου παραχωρούνται στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις.

Σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, χρηματοδοτούμενες από τον φορέα της επένδυσης, θα βελτιώσουν σημαντικά τη ροή της κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας και Σπ. Λούη και στις παρακείμενες οδούς προς όφελος των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών.

Επιπλέον, κατά την πλήρη λειτουργία του έργου θα αυξηθούν τόσο οι άμεσες θέσεις εργασίας όσο και οι έμμεσες κατά 1.750 θέσεις». Όπως προσθέτουν, «με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Δηλαβέρη, που έως σήμερα δεν είχε υλοποιηθεί και ως αποτέλεσμα τακτοποιούνται περιουσίες πολιτών οι οποίοι θα δουν τα ακίνητά τους να παίρνουν μεγάλη αξία. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο μεγάλου Δημοσίου Συμφέροντος, καθώς ο βασικός μέτοχος με 49% του φορέα της επένδυσης είναι το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΤΑΔ)».

Εντωμεταξύ, ποσοστιαία άνοδο τζίρου (GGR) κατά 8% θα σημειώσει ο Όμιλος Regency Entertainment το 2025, κινούμενος στην περίμετρο των 165 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα και με δεδομένο ότι η περίοδος των γιορτών θα εξελιχθεί ομαλά, καθώς παραδοσιακά αποτελεί αξιοσημείωτο μερίδιο στα ετήσια αποτελέσματα, το GGR του Regency Casino Thessaloniki, σύμφωνα με τον Όμιλο, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 87 εκατ. ευρώ και του Regency Casino Mont Parnes θα προσεγγίσει τα 78 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 8% αμφότερα.

North Star και Intralot

Με την αποχώρηση της Intralot, η μόνη αλλαγή που προκύπτει είναι η είσοδος της Intracom Ventures στην Karenia Enterprises με αναλογική αναπροσαρμογή των ποσοστών των μετόχων (απέκτησε το 25%). Δεν επέρχεται καμία άλλη μεταβολή στο μετοχικό σχήμα της North Star.

Η διοικητική δομή, οι αρμοδιότητες, οι αποφάσεις και η οργανωτική διάρθρωση παραμένουν απολύτως ίδιες. Η μεταβολή αφορά μόνο το επίπεδο των μετόχων της Karenia, όχι τη North Star. Η Regency συνεχίζει να κατέχει το 70% της Athens Resort Casino. Δεν θίγεται ούτε αλλοιώνεται η θέση της. Φυσικά, το σχήμα του έργου παραμένει σταθερό και η υλοποίηση συνεχίζεται απρόσκοπτα.

MONT PARNES

Είναι δέσμευση για τον φορέα της επένδυσης και προβλέπεται ρητά και από το σχετικό ΠΔ μετά την έναρξη λειτουργίας στο Μαρούσι, η ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, όλα με δαπάνες του επενδυτή, με εκτιμώμενο κόστος περί τα 19 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, το συγκρότημα μαζί με το Τελεφερίκ -η χρηματοδότηση για τη συντήρηση του οποίου, όπως και για την προστασία και συντήρηση του Εθνικού Δρυμού, θα συνεχιστεί για πέντε χρόνια, με συνολικά 8,7 εκατ. ευρώ- θα αποδοθεί στην ΕΤΑΔ και στο Δημόσιο προς αξιοποίηση.

Επίγεια Καζίνο και IRC

Γενικότερα για τον κλάδο των επίγειων καζίνο, είναι ξεκάθαρο πως το μέλλον, διεθνώς και φυσικά και στην Ελλάδα, κινείται προς τα ολοκληρωμένα θέρετρα-συγκροτήματα ψυχαγωγίας, τα αποκαλούμενα Integrated Resorts – IRCs, δηλαδή πολυδιάστατους προορισμούς που συνδυάζουν φιλοξενία, διασκέδαση, εστίαση, συνέδρια, εκδηλώσεις και σύγχρονες ψυχαγωγικές υποδομές.

Αυτή είναι, άλλωστε, και η κεντρική στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕΕΠ και του νέου καθεστώτος αδειοδοτήσεων που δρομολογεί και που εξυπηρετείται με τις νέες αναπτύξεις στο Μαρούσι και στο Ελληνικό.

Όπως αναφέρει η Regency Entertainment, «αυτός ακριβώς είναι ο σχεδιασμός του Voria, ενώ και το Regency Casino Thessaloniki, ευθύς εξαρχής σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ως πολυχώρος ψυχαγωγίας, φιλοξενίας και πολιτισμού (καζίνο, πέντε εστιατόρια και bar, δύο events venues Vergina Theatro και The Piazza και το ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki) με διαρκείς επενδύσεις εκσυγχρονισμού».