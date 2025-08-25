Η μεγάλη ώρα για το Eurobasket 2025 πλησιάζει και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι έτοιμο να ξεκινήσει το ταξίδι του, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει πως η αποστολή της εθνικής θα αναχωρήσει την Τρίτη (26/8) στις 13:30 για τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβεί στη Λεμεσό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ: «Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας και είναι έτοιμη πλέον για την αναχώρησή της για την Κύπρο και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο Τρίτη 26/8, στις 13.30 για τη Λάρνακα από όπου και θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό. Η προσέλευση στο αεροδρόμιο είναι προγραμματισμένη για τις 12.00.

Ενημερώσεις εκπροσώπων ΜΜΕ στο Ευρωμπάσκετ

Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, τεχνικοί, οι οποίοι θα καλύψουν το Ευρωμπάσκετ 2025 και ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις ενημερώσεις δράσεων και εκδηλώσεων της ελληνικής αποστολής, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους είτε με αποστολή email στο [email protected] είτε απευθείας στον εκπρόσωπο Τύπου της Εθνικής ομάδας, Μενέλαος Σεβαστιάδη στο τηλέφωνο +306970070544 για να ενταχθούν στη σχετική ομάδα που θα δημιουργηθεί».