Δέκα χρόνια μετά την περίφημη φράση της «Θα τα καταφέρουμε», σχετικά με τη δυνατότητα της Γερμανίας να δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, η πρώην καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ πιστεύει πως η Γερμανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση των μεταναστών.

«Είναι μία διαδικασία. Όμως, μέχρι τώρα, καταφέραμε πολλά», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξη με τη δημόσια τηλεόραση ARD για ένα ντοκιμαντέρ που πρόκειται να μεταδοθεί σήμερα.

«Και ό,τι χρειάζεται ακόμη να γίνει πρέπει να συνεχίσει να γίνεται», πρόσθεσε.

Η περίφημη φράση της Μέρκελ, «θα τα καταφέρουμε»

Στις 31 Αυγούστου 2015, η Μέρκελ χρησιμοποίησε τις λέξεις αυτές αφότου έγινε γνωστό ότι 800.000 πρόσφυγες αναμένονταν στη Γερμανία εκείνη τη χρονιά και χιλιάδες ακόμη ήταν καθ’ οδόν από την Ουγγαρία.

Η Μέρκελ είπε ότι ήξερε πως δεν θα ήταν εύκολο.

«Για μένα ήταν σαφές πως θα ήταν κάτι πραγματικά απαιτητικό», είπε. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε πως εξεπλάγη για το πόσο συχνά η φράση της αυτή διατυπώνεται ως επίκριση.

Δήλωσε ότι ήθελε απλώς να δείξει ότι, αν και η Γερμανία ήταν αντιμέτωπη με μια μεγάλη αποστολή, η ίδια εναπόθετε τις ελπίδες της στους ανθρώπους της χώρας.

«Δεν νομίζω» πως η Γερμανία επιβαρύνθηκε – «Είναι ισχυρή χώρα»

Η Μέρκελ δεν πιστεύει πως η Γερμανία επιβαρύνθηκε από την απόφασή της.

«Δεν νομίζω. Η Γερμανία είναι μια ισχυρή χώρα», είπε. «Γενικά, ήμουν πεπεισμένη ότι η Γερμανία μπορούσε να το διαχειριστεί».

Η πρώην καγκελάριος σημείωσε ότι η εναλλακτική θα ήταν να εμποδιστούν οι πρόσφυγες από το να έρθουν στη Γερμανία, με τη βία. «Δεν θα ήμουν ποτέ πρόθυμη να το κάνω αυτό», δήλωσε η Μέρκελ.

Εκ των υστέρων, ωστόσο, η Μέρκελ μέμφεται μερικές φορές τον εαυτό της γιατί δεν έκανε περισσότερα για τους ανθρώπους στο πεδίο το 2012-13, όταν ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία ήταν ήδη σε εξέλιξη.

