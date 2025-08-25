Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε επέστρεψαν στις οθόνες του ΣΚΑΪ, εγκαινιάζοντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή «Live You».

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν το κοινό, κάνοντας αναφορά στο διάστημα της καλοκαιρινής τους απουσίας και στις διακοπές που προηγήθηκαν.

«Κόντρα σε αυτό που θα περίμενε κανείς, μπορώ να σου πω ότι μου έφτασε φέτος. Είμαι εντάξει, δεν γκρινιάζω δηλαδή», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου για τις διακοπές της, ενώ ο Άρης Πορτοσάλτε απάντησε: «Αλίμονο, είναι τέσσερις εβδομάδες, σε άλλες εποχές θα λέγαμε είναι “ΠΑΣΟΚικές” όπως μου έγραψαν».