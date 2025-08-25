Με βασική μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών, δρομολογήθηκε η ανέγερση του νέου 7ου Γυμνασίου Πειραιά, με την υπογραφή της πράξης ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027, από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά.

Το σχολικό συγκρότημα, συνολικής χωρητικότητας 270 μαθητών, θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 1.286 τ.μ, περιοχής με αυξημένες ανάγκες (στη συμβολή των οδών Μήλου, Αιγάλεω και Σαλαμίνος, στην 5η Δημοτική Κοινότητα).

Δικαιούχος του έργου με προϋπολογισμό άνω των 5.940.000 ευρώ και προβλεπόμενο χρόνο περάτωσης τέλος του 2029, είναι οι «Κτιριακές Υποδομές».

Το νέο Γυμνάσιο θα είναι εννεαθέσιο, θα αναπτυχθεί σε πέντε επίπεδα με πλήρη προσβασιμότητα, σύγχρονες και λειτουργικές αίθουσες, καθώς και εξειδικευμένους χώρους για εργαστήρια, αναγνωστήρια και αίθουσες εκδηλώσεων.

Ο περιβάλλων χώρος, ασφαλής και λειτουργικός θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, καθιστικά, κερκίδες καθώς και γήπεδο μπάσκετ 3×3 για αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς είπε ότι η υπογραφή της εν λόγω πράξης αποτελεί υπέρτατη προτεραιότητα για τη δημιουργία της Αττικής του αύριο. «Και αυτό γιατί, η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στον πυρήνα της κοινωνίας μας — στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές, που θα κληρονομήσουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον της πατρίδας μας.

Με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού προς κάθε μαθητή σχολικού συγκροτήματος, στοχεύουμε όχι μόνο στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και στη δημιουργία ενός χώρου που θα προάγει τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Η παράλληλη μέριμνα για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κτηριακό συγκρότημα και η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ελκυστικού περιβάλλοντος, υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαιρέτως»,τόνισε.

Επεσήμανε την διαρκή και στενή συνεργασία της Π.ΑΤΤ. με όλους τους φορείς, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ενισχύουν το αναπτυξιακό προφίλ του Λεκανοπεδίου, σημειώνοντας: «Απομονούμε να δούμε το νέο 7ο Γυμνάσιο Πειραιά να “ζωντανεύει” και να λειτουργεί ως φάρος γνώσης και πολιτισμού, όπου κάθε μαθητής θα αισθάνεται περήφανος και έτοιμος να χτίσει το μέλλον του».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, χαρακτήρισε το έργο σημαντικό ορόσημο για την πόλη και για την εκπαιδευτική κοινότητα, επισημαίνοντας πως «είναι ένα έργο που φέρνει τον Πειραιά πιο κοντά σε σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σχολεία, τα οποία θα προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα περιβάλλον κατάλληλο για μάθηση, δημιουργικότητα και συνεργασία.

Το νέο 7ο Γυμνάσιο δεν θα είναι μόνο ένα σχολείο· θα γίνει φάρος γνώσης και ανοιχτός χώρος για όλους, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και πλήρη προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία. Επιπλέον θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Ε’ Δημοτική Κοινότητα και θα δώσει νέα πνοή στην εκπαιδευτική ζωή του Πειραιά».