Άγριος καβγάς σημειώθηκε ξημερώματα της Δευτέρας στα Καμένα Βούρλα, μεταξύ νεαρών αλλοδαπών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άτομα που ενεπλάκησαν και οι Αρχές να προχωρήσουν σε προσαγωγές.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η συμπλοκή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από παρεξήγηση στην παραλιακή, που οδήγησε σε καβγά στην οδό Παπαγεωργίου και τα παρακείμενα στενά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον καβγά ενεπλάκησαν δύο ξεχωριστές παρέες, που αποτελούνταν από αδιευκρίνιστο αριθμό ατόμων. Επρόκειτο για Αλβανούς υπηκόους, οι οποίου διαμένουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού και έκαναν διακοπές το τελευταίο 10ήμερο στα Καμένα Βούρλα, όπου κυκλοφορούσαν με ακριβά αμάξια.

Ο λόγος της έντασης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, δεν αποκλείεται όμως να είχε ξεκινήσει την προηγούμενη νύχτα, όταν και είχε δημιουργηθεί παρεξήγηση πάλι μεταξύ νεαρών ατόμων σε μαγαζί των Καμένων, από όπου και είχαν εκδιωχθεί.

Από τη συμπλοκή, τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας, με χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Επίσης προσήχθησαν και κάποια άτομα, δύο εκ των οποίων είχαν «κρυφτεί» σε μαγαζί και σπίτι αντίστοιχα.

Κάποιοι, μάλιστα, παρευρισκόμενοι που προσπάθησαν να χωρίσουν τους νεαρούς δέχτηκαν κι εκείνοι χτυπήματα. Επενέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έφτασαν γρήγορα στο σημείο, έχοντας ειδοποιηθεί από τρομαγμένους κάτοικους.