Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή νέας σύμβασης με την Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., ύψους 645 χιλ. ευρώ, για την υλοποίηση πρόδρομων εργασιών στο έργο «Marina Residences», ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της στα 98,71 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤΕΡ την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης έργου με την Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται οι πρόδρομες εργασίες για το έργο «Marina Residences», οι οποίες αφορούν στην προετοιμασία ζώνης πλάτους 8 μέτρων για τη φύτευση 83 ψηλών δέντρων στα όρια με τον Riviera Tower.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται εκσκαφές, σκυροδετήσεις και η ενσωμάτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις κολυμβητικές δεξαμενές του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η κατασκευή υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ.

Η συμβατική αμοιβή για το έργο έχει οριστεί στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 645.428,44 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ενώ η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης έχει καθοριστεί για τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο δημοσίων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., είτε αυτόνομα είτε μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες, ανέρχεται πλέον στο ποσό των 98,71 εκατ. ευρώ.

Το project Marina Residences by Kengo Kuma

Οι κατοικίες θα βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο του «Ελληνικού» δίπλα από τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Θα δημιουργηθεί ένα πολυτελές οικιστικό έργο αποτελούμενο από 20 μεζονέτες, σχεδιασμένο από τον Kengo Kuma. Όλες οι κατοικίες θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και μεγάλους κήπους ή καταπράσινες βεράντες, ενώ τα διπλά παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή μεγιστοποιούν την πανοραμική θέα στην αθηναϊκή ακτογραμμή.

Επιπλέον οι κατοικίες θα βρίσκονται κοντά σε Private Club με χώρους εστίασης, αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και στη Riviera Galleria, ένα πολυτελές κατάστημα λιανικής που σχεδιάστηκε επίσης από τον Kengo Kuma.