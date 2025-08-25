Στο λιμάνι του Ναυπλίου έδεσε το τεράστιο superyacht «Yas», το οποίο ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025.

Το «Yas», που πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, έχει μήκος 141 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα.

Η θαλαμηγός προσφέρει ανεπανάληπτη πολυτέλεια, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 60 επισκεπτών σε 30 σουίτες.

Για την εξυπηρέτησή τους, μεταφέρει 56 μέλη πληρώματος. Ο ισχυρός άνδρας των Εμιράτων, σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Πόρτο Χέλι, επιθεωρώντας προσωπικά τις εργασίες του έργου στρατηγικής επένδυσης Scarlet Beach A.E. στην Ερμιονίδα.

Αυτό που κάνει το «Yas» μοναδικό στο είδος του είναι η προέλευσή του. Δεν ναυπηγήθηκε ως yacht, αλλά ως πολεμικό πλοίο. Συγκεκριμένα, αποτελεί μετατροπή της ολλανδικής φρεγάτας HNLMS Piet Hein (κλάσης Kortenaer), η οποία καθελκύστηκε το 1978 και τέθηκε σε υπηρεσία το 1981.

Δείτε φωτογραφίες: