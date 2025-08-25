Στο γραφείο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, διαβιβάζει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την κατάσταση στην Παλαιστίνη.

Ενημερώνοντας σχετικά τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε ότι με βάση τον Κανονισμό της Βουλής υπάρχει ένας μήνας προθεσμία. Είπε επίσης ότι υπάρχει θέμα διατύπωσης στο αίτημα και ότι δεν μπορεί να εκδώσει η Βουλή ψήφισμα. Όπως σημείωσε, ειδική απόφαση είχε πάρει η Βουλή το 2015.

Όσο για τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι μίλησε με ορισμένους συναδέλφους και ότι συμφωνούν να αρχίσουν μετά τη ΔΕΘ. Ενημέρωσε, δε, ότι έχει σταλεί η επιστολή στα κοινοβουλευτικά κόμματα για ορισμό μελών στην εξεταστική επιτροπή και ότι έχουν απαντήσει όλα πλην ενός.

Πηγή: ΑΠΕ