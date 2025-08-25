Με μια φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση για τον πατέρα της, Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, η Παυλίνα Κωνσταντάρα μοιράστηκε τις σκέψεις της για την απώλειά του. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε ένα παλιό γεγονός, όταν ένας στενός της φίλος είχε χάσει τον δικό του πατέρα, θυμίζοντας την παράκληση που είχε τότε κάνει στον δικό της πατέρα, ο οποίος παρουσίαζε ραδιοφωνική εκπομπή στον 9.84.

Η Παυλίνα Κωνσταντάρα ανέφερε στο προφίλ της στο Facebook:

«Πριν πολλά χρόνια, ένας αγαπημένος φίλος έχασε το μπαμπά του. Ήμασταν κοντά στα 16 και μου είχε φανεί αδιανόητο, ανεξήγητο, τόσο σκληρό. Έκανε εκπομπή τότε ο δικός μου μπαμπάς στον 9.84 κάθε πρωί και του ζήτησα να βάλει ένα τραγούδι, να του το χαρίσω. Μετά από λίγα λεπτά άκουσα τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη:

«Δεν είσαι εδώ

Δεν υπάρχεις πια μες τη ζωή μου

Δεν είσαι εδώ

Τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου

Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ»

Απόψε που είναι η πρώτη νύχτα, μπαμπά μου, που δεν είσαι εδώ, μου’ ρθε στο νου εκείνη η αφιέρωση και μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια. Ποτέ έως σήμερα δεν είχα αναρωτηθεί εαν υπάρχει κάτι άλλο μετά, μετά από τη στιγμή που μια καρδιά σταματάει να χτυπά.

Σήμερα όμως, πολύ θα ήθελα να μπορούσες να μάθεις όσα λένε τόσοι πολλοί άνθρωποι για εσένα. Τόσοι πολλοί, τόσα πολλά.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις σκέψεις.

Ζητώ συγνώμη που δεν απάντησα, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε».