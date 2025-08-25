Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της κηδείας του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σε μήνυμά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μετέφερε και την επιθυμία της οικογένειας, ζητώντας αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών), καθώς ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε άνθρωπος που αγαπούσε και στήριζε τους ηθοποιούς και την καλλιτεχνική κοινότητα.

«Επειδή λάτρευε τους ηθοποιούς, προτείνουμε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ», σημείωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο προφίλ του στο Instagram.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Γιούλης Γεωργοπούλου παντρεύτηκε τη Βίκυ Βουρλάκη το 1973 και απέκτησαν δύο παιδιά, την Παυλίνα και τον Λάμπρο που εργάζονται στον χώρο των ΜΜΕ.

Τελείωσε το λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εργάστηκε ως ξεναγός, μεταφραστής, καθηγητής Αγγλικών και μουσικός στα ελληνικά ροκ συγκροτήματα των δεκαετιών ’60 και ’70. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στο διαδίκτυο.

Πήρε ενεργό μέρος στον σχεδιασμό των προτάσεων της Αθήνας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1996 και το 2004, με αντικείμενο τα ΜΕ. Δίδαξε Δημοσιογραφία σε Ιδιωτικές σχολές, Ι.Ε.Κ. και κολλέγια. Από το 1997 έγραψε 10 βιβλία (Λάμπρος Κωνσταντάρας – Μέσα απ’ τα δικά μου μάτια, Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ’ αγαπάω, Στα δύσκολα σε θέλω, Το μαύρο κουτί, Δόξα και δάκρυ – Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων (σε συνεργασία με τον Μάνο Κοντολέων), Γράμματα στον Παράδεισο, 24 Δετερόλεπτα, Η τελευταία καληνύχτα, Δώδεκα και κυρία Μέλπω).

Υπήρξε γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου Αθηνών και σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού CRASH.

Εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών – Πειραιώς το 2002, βουλευτής Α Αθηνών το 2004 και Δημοτικός Σύμβουλος το 2010.