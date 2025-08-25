Το άψυχο σώμα του Τούρκου επιχειρηματία, Χαλίτ Γιουκάι, καταγράφηκε από κάμερα υποβρύχιου ρομπότ (ROV), 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του.

Ο 43χρονος επιχειρηματίας, που είχε ξεκινήσει με το σκάφος του από τη Γιάλοβα και αγνοούνταν για 19 ημέρες, εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων, στη θαλάσσια περιοχή 7 μίλια ανοιχτά του Ερντέκ. Το σκάφος του είχε βρεθεί κατεστραμμένο και μερικώς βυθισμένο.

Στη διάρκεια των ερευνών, όπως μετέδωσε το haberler, το ROV κατέγραψε τις δραματικές εικόνες: το σώμα του Γιουκάι, ακίνητο στον βυθό, ανάμεσα σε κομμάτια του σκάφους και πλάκες του κινητήρα που είχαν διασκορπιστεί γύρω του.

Το ROV που κατέγραψε την εικόνα είναι ικανό να ανελκύσει αντικείμενα με τον ειδικό μηχανικό βραχίονά του, ωστόσο λόγω της ευαισθησίας του περιστατικού η διαδικασία θα γίνει με προσοχή και σε συνεργασία με τις ναυτικές δυνάμεις.

Η εικόνα του σώματος, όπως αποτυπώθηκε από το υποβρύχιο ρομπότ, με συσκευή σόναρ, αποτέλεσε οπτικό τεκμήριο της τραγωδίας, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση ανέλκυσης. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητά του, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υπό τον συντονισμό του Πολεμικού Ναυτικού.

📌Halit Yukay'ın cenazesi 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu📌Yukay, sonar cihaz ile nasıl bulundu?🎙Kaptan Burhanettin Aktansoy anlattı Posted by Habertürk on Sunday, August 24, 2025

Οι δύτες και οι λιμενικές Αρχές τόνισαν ότι το ROV, εξοπλισμένο με σόναρ και μηχανικό βραχίονα, έδωσε καθαρή εικόνα όχι μόνο του σώματος αλλά και των συντριμμιών του σκάφους, επιτρέποντας τον ακριβή εντοπισμό του σημείου.

Ποιος ήταν ο Γιουκάι

Ο 43χρονος ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του τουρκικού κλάδου της ναυτιλίας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και η αγάπη του για τα σκάφη τον κέρδισε από την παιδική του ηλικία. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 6 ετών, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος, στο σχολικό του τετράδιο.

Το 2011 έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα, ιδρύοντας τη Mazu Yachts. Τα σκίτσα του πήραν σάρκα και οστά, με τα σκάφη της εταιρείας του να ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό, την καινοτομία και την ποιότητα κατασκευής τους – σκάφη που ο ίδιος όχι μόνο σχεδίαζε, αλλά συχνά πλοηγούσε με πάθος, ζώντας κάθε ταξίδι τους από το πηδάλιο.

Τα σκάφη της Mazu Yachts είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της τουρκικής όσο και της διεθνούς αγοράς, ενώ είχε πελάτες σημαντικές προσωπικότητες της Τουρκίας. Ο Γιουκάι ήταν παντρεμένος με την Ελληνίδα, Ράνια Στύπα, η οποία είναι διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας του.