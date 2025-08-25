Ύστερα από μια εξαντλητική έρευνα 19 ημερών, οι Αρχές ανέσυραν το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία, Χαλίτ Γιουκάι, από βάθος 68 μέτρων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όπου βρέθηκε το γιοτ του μερικώς βυθισμένο και κατεστραμμένο.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν αργά το βράδυ της 23ης Αυγούστου ότι η σορός του Γιουκάι εντοπίστηκε στην περιοχή με τη βοήθεια σόναρ και τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων οχημάτων.

Ο 43χρονος επιχειρηματίας ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου από τη βορειοδυτική επαρχία Γιάλοβα με το ιδιωτικό του γιοτ. Όταν οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα με τη βοήθεια της Ακτοφυλακής.

Στις 5 Αυγούστου, τμήματα ενός μερικώς βυθισμένου και σπασμένου σκάφους εντοπίστηκαν ανοικτά των ακτών του νησιού Μπαλικεσίρ του Μαρμαρά. Οι ομάδες επιβεβαίωσαν ότι τα συντρίμμια ταίριαζαν με τον σειριακό αριθμό του γιοτ του Γιουκάι.

Παρά τις πρώτες έρευνες, το σώμα του δεν βρέθηκε αμέσως, αναφέρει η Hurriyet.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκε με το γιοτ του Γιουκάι, με στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων που δείχνουν σημάδια γρατσουνιών στην πλώρη του σκάφους, να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που ταυτοποιήθηκε μόνο με τα αρχικά C.T., αρχικά αφέθηκε ελεύθερος, αλλά αργότερα συνελήφθη και στη συνέχεια φυλακίστηκε.

Δήλωσε στο δικαστήριο ότι ένιωσε μια ξαφνική κρούση, αλλά αρχικά δεν την αναγνώρισε ως σύγκρουση. «Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω τα ξύλινα κομμάτια που είδα και στις δύο πλευρές. Συνειδητοποιώντας ότι δεν είχαν σχέση με μένα, συνέχισα την πορεία μου», είπε.

Ο Γιουκάι, μηχανικός και επικεφαλής σχεδιαστής στην κατασκευή γιοτ, ήταν γνωστός για το έργο του στο ναυπηγείο του με έδρα τη Γιάλοβα.

Ποιος ήταν ο Γιουκάι

Ο 43χρονος ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του τουρκικού κλάδου της ναυτιλίας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και η αγάπη του για τα σκάφη τον κέρδισε από την παιδική του ηλικία. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 6 ετών, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος, στο σχολικό του τετράδιο.

Το 2011 έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα, ιδρύοντας τη Mazu Yachts. Τα σκίτσα του πήραν σάρκα και οστά, με τα σκάφη της εταιρείας του να ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό, την καινοτομία και την ποιότητα κατασκευής τους – σκάφη που ο ίδιος όχι μόνο σχεδίαζε, αλλά συχνά πλοηγούσε με πάθος, ζώντας κάθε ταξίδι τους από το πηδάλιο.

Τα σκάφη της Mazu Yachts είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της τουρκικής όσο και της διεθνούς αγοράς, ενώ είχε πελάτες σημαντικές προσωπικότητες της Τουρκίας. Ο Γιουκάι ήταν παντρεμένος με την Ελληνίδα, Ράνια Στύπα, η οποία είναι διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας του.