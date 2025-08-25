Η άμεση αντίδραση δύο ανθρώπων έσωσε τη ζωή ενός 67χρονου στην παραλία του Αγίου Ηλία στον Πύργο το πρωί της Κυριακής.

Λίγο μετά τις 11 π.μ., ο άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος στη θάλασσα, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους. Ο ιδιοκτήτης της καντίνας της παραλίας βούτηξε άμεσα στο νερό και τον έβγαλε στη στεριά, όπου, μαζί με έναν αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και έκανε διακοπές με την οικογένειά του, ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι συντονισμένες προσπάθειές τους είχαν αποτέλεσμα, καθώς ο 67χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του, αποβάλλοντας το θαλασσινό νερό που είχε καταπιεί. Στη συνέχεια, στο σημείο έφτασε ναυαγοσώστης με φιάλη οξυγόνου, μέχρι να παραλάβει τον άνδρα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για το Νοσοκομείο Πύργου.