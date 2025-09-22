Είναι το σενάριο που κάθε στρατιωτικός στρατηγός στην Ευρώπη φοβάται, αλλά ποτέ δεν τόλμησε να εκφράσει, μέχρι που ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, το ξεκαθάρισε.

«Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε στους New York Times ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της Δύσης.

«Αν ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θέλει να επιτεθεί στην Ταϊβάν, θα φροντίσει πρώτα να τηλεφωνήσει στον πολύ κατώτερο εταίρο του σε όλο αυτό, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που βρίσκεται στη Μόσχα, και να του πει: “Θα το κάνω και χρειάζομαι να τους κρατήσεις απασχολημένους στην Ευρώπη επιτιθέμενος σε έδαφος του ΝΑΤΟ“. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο».

Η δήλωση αυτή εξόργισε το Κρεμλίνο, αφού χαρακτήρισε τον Πούτιν ως «κατώτερο εταίρο» του Πεκίνου, ωστόσο περιγράφει με ακρίβεια την κατάσταση. Η Ρωσία, που αναζητά απεγνωσμένα οικονομική και στρατιωτική βοήθεια για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα μπορούσε να κερδίσει πολλά παίζοντας τον ρόλο του «σκύλου επίθεσης» της Κίνας, εκθέτοντας την αδυναμία του ΝΑΤΟ και την απροθυμία των ΗΠΑ, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, να εμπλακούν.

How the West will come to a bloody end in World War 3: It starts with a blackout. Thousands of rockets tear through the sky. Then China enters fray… General RICHARD SHIRREFF predicts in meticulous detail the terrifying future https://t.co/sOUIaNb6z8 — Mail+ (@DailyMailUK) September 19, 2025

Ωστόσο, η παραμονή Τραμπ στο αξίωμα ουσιαστικά λήγει το 2028. Μέχρι τότε, η Ευρώπη θα έχει ξεκινήσει την πολυαναμενόμενη επανεξοπλιστική της προσπάθεια, με σχέδια που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα για μια ζώνη άμυνας βάθους 30 μιλίων στα σύνορα Ρωσίας-Βαλτικών χωρών.

Για τον Σι και τον Πούτιν, τα ενδεχόμενα οφέλη από μια αιφνιδιαστική επίθεση είναι τεράστια. Όμως, για να τα εκμεταλλευτούν, θα πρέπει να δράσουν σύντομα. Βρισκόμαστε στο χείλος μιας καταστροφικής σύγκρουσης υπερδυνάμεων σε δύο μέτωπα – τον ορισμό του Παγκόσμιου Πολέμου.

Το χρονολόγιο της κρίσης

H Daily Mail παρουσιάζει τις υποτιθέμενες δραματικές στιγμές λεπτό προς λεπτό:

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025

12:00 GMT (14:00 στις Βαλτικές χώρες): Μαζική διακοπή ρεύματος στο Βίλνιους, πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Σταματούν βασικές υπηρεσίες, τα νοσοκομεία λειτουργούν με γεννήτριες, οι τράπεζες αναστέλλουν συναλλαγές. Επικρατεί χάος με λεηλασίες και ταραχές.

12:11 Τοπικές διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία. Το Βίλνιους είναι η μοναδική πρωτεύουσα που χάνει πλήρως το ηλεκτρικό δίκτυο.

15:16 Ο πρόεδρος, Γκιτάνας Ναουσέντα, κηρύσσει στρατιωτικό νόμο. Στρατός και Αστυνομία αναλαμβάνουν την ασφάλεια. Πολλοί συλληφθέντες είναι «ταραξίες» από τη Λευκορωσία.

16:30 Ο υπουργός Ενέργειας, Ντάινιους Κρέιβις, αναφέρει ότι η διακοπή προήλθε από κακόβουλο λογισμικό στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο είχε συνδεθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο μόλις τον Φεβρουάριο. Δεν αποκλείει ότι οι διακοπές μπορεί να διαρκέσουν μέρες.

18:15 Επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας στο Βίλνιους. Ο πρόεδρος της Εσθονίας, Άλαρ Κάρις, λαμβάνει ανάλογα μέτρα. Σουηδία και Πολωνία στέλνουν γεννήτριες, αλλά θα χρειαστούν τουλάχιστον 36 ώρες για να λειτουργήσουν.

20:20 Προβλήματα ρεύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία προκαλούν πανικό. Ο πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, διαβεβαιώνει ότι το εθνικό δίκτυο είναι ασφαλές και καλεί σε ψυχραιμία.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου

07:00 GMT Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέτει σε πλήρη επιφυλακή τα στρατεύματα στο Καλίνινγκραντ και κινητοποιεί πάνω από 60.000 στρατιώτες, μεταξύ αυτών τεθωρακισμένες μεραρχίες στη Λευκορωσία.

08:10 Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιχειρεί να επικοινωνήσει με το Κρεμλίνο. Μιλά με τον Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε εισβολή δεν θα γίνει ανεκτή. Εκείνος ισχυρίζεται ότι ρωσόφωνοι στο Βίλνιους στοχοποιούνται από εθνικιστές.

11:35 Συμπλοκή στη λίμνη Βιστίτις, στα σύνορα Λιθουανίας-Πολωνίας-Καλίνινγκραντ. Δύο στρατιώτες του ΝΑΤΟ σκοτώνονται. Συλληφθείς επιτιθέμενος, που παρουσιάζεται ως Λιθουανός, μιλά με τσετσένικη διάλεκτο, αποκαλύπτοντας ότι είναι μισθοφόρος.

11:48 Ο Πούτιν κατηγορεί «Λιθουανούς αντάρτες» για επίθεση και διατάζει εισβολή στο Σουβάλκι Γκαπ. Ρωσικά μαχητικά SU-27 και MiG-31 εισέρχονται στην περιοχή, δείχνοντας ότι η Ρωσία ελέγχει τον αέρα.

12:02 Ο Μαρκ Ρούτε ανακοινώνει ότι ενεργοποιείται το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, ο Τραμπ κοιμάται στη Φλόριντα, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αμφισβητεί την πρακτική σημασία της ενεργοποίησης του άρθρου.

13:26 Στο Cobra, ο αρχηγός της RAF, Ρίτσαρντ Νάιτον, προειδοποιεί τον Στάρμερ ότι θα ήταν παράτολμο να επιδιωχθεί εναέρια υπεροχή. Ο Πολωνός πρόεδρος, Καρόλ Ναουρότσκι, προειδοποιεί τη Ρωσία να μην παραβιάσει τον εναέριο χώρο του, αλλά δεν αντιδρά στρατιωτικά.

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

06:30 Η δύναμη eFP στο Ρούκλα της Λιθουανίας δέχεται πυροβολισμούς από τη Ρωσία. Μετρά 50 απώλειες και αναγκάζεται να υποχωρήσει.

09:00 Ο Ντόναλντ Τραμπ αναρτά στο Truth Social: «Μίλησα με τον Πούτιν. Υπέροχη συνομιλία. Η Λιθουανία είναι μια αποτυχημένη χώρα. Πολλοί Ρώσοι εκεί πρέπει να παραμείνουν ασφαλείς».

15:35 Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, ενημερώνει ότι ρωσικά άρματα μπήκαν στο Βίλνιους. Η πόλη βυθισμένη στο σκοτάδι δεν μπορεί να αντισταθεί.

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου

04:00 GMT (12:00 Πεκίνου) Ο Σι Τζινπίνγκ συγχαίρει τη Ρωσία, ανακοινώνοντας στήριξη με δεκάδες χιλιάδες οβίδες και πυραύλους DF-17.

18:00 Μαζική πυραυλική επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν. Καταστρέφονται αεροπορικές βάσεις, ναυτικά λιμάνια και στρατιωτικά κέντρα. Δεκάδες χιλιάδες drones πλήττουν στόχους, σκοτώνοντας πολιτικούς, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες.

21:00 (17:00 Ουάσινγκτον) Ο Τραμπ προειδοποιεί για «τη μεγαλύτερη δέσμη κυρώσεων» αν δεν υπάρξει άμεση εκεχειρία, αλλά δεν υπόσχεται στρατιωτική δράση.

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

01:00 (09:00 Ταϊβάν) Κινεζικά πολεμικά πλοία περικυκλώνουν την Ταϊβάν.

02:00 Ειδικές δυνάμεις της Κίνας επιχειρούν κατάληψη στρατηγικών θέσεων.

04:00 750.000 Κινέζοι στρατιώτες συγκεντρώνονται στην ακτή.

12:30 Ο Λευκός Οίκος ενημερώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα πολεμήσουν για την Ταϊβάν. Ο Τραμπ το θεωρεί «μεγάλη ευκαιρία» για τις ΗΠΑ να γίνουν κορυφαίος παραγωγός ημιαγωγών.

13:47 Ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνωρίζει το «δικαίωμα» του Σι να προσαρτήσει την Ταϊβάν. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν παραδίδεται έξι ώρες αργότερα.

14:02 Στη Βρετανία, ο Κιρ Στάρμερ διατάζει την αποχώρηση του HMS Queen Elizabeth από την περιοχή και την απόσυρση των βρετανικών δυνάμεων από τη Βαλτική.

Σε πέντε ημέρες, η Κίνα καταλαμβάνει την Ταϊβάν, η Ρωσία προελαύνει στις Βαλτικές χώρες και το ΝΑΤΟ καταρρέει. Η Ευρώπη στρέφεται σε νέες συμμαχίες, ενώ η Βρετανία εμφανίζεται εκτεθειμένη όσο και η Ταϊβάν.