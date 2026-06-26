Νέα ένταση προκαλείται στο Στενό του Ορμούζ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, εξαπολύοντας drones αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλεαν ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τεχεράνη εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα drone μίας κατεύθυνσης εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ. Ένα από αυτά φέρεται να έπληξε το άνω κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ τα υπόλοιπα τρία καταρρίφθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ενέργεια «ανόητη παραβίαση» της εκεχειρίας, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη.

Το Στενό του Ορμούζ ξανά στο επίκεντρο

Το περιστατικό, εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη fragile ισορροπία που είχε επιχειρηθεί να διαμορφωθεί στην περιοχή μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κομβικό πέρασμα για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Γι’ αυτό και κάθε επίθεση ή απειλή κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή δεν έχει μόνο στρατιωτική ή διπλωματική σημασία. Έχει άμεση επίδραση στις αγορές, στις ναυτιλιακές εταιρείες, στις ασφαλίσεις πλοίων και στη σταθερότητα των ενεργειακών ροών.

Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, ένα φορτηγό πλοίο φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από drone στην περιοχή, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

Η επίθεση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που κινούνται μέσω του Στενού, ιδίως μετά τις προηγούμενες εντάσεις γύρω από τις διαδρομές που είχαν προταθεί για ασφαλή διέλευση.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, καταρρίπτοντας τρία από τα drones που, κατά την αμερικανική πλευρά, είχαν στόχο πλοία στην περιοχή.

Γιατί η κατηγορία είναι κρίσιμη

Η σημασία της δήλωσης Τραμπ δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το περιστατικό, αλλά στο πολιτικό της βάρος.

Η Ουάσιγκτον παρουσιάζει την επίθεση ως παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι το επεισόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για αυστηρότερη αμερικανική στάση, νέα στρατιωτική παρουσία στην περιοχή ή επιπλέον πίεση προς την Τεχεράνη.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν έχει επιμείνει ότι διαθέτει δικαιώματα ελέγχου και εποπτείας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, θέση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου.

Η αντιπαράθεση, επομένως, δεν αφορά μόνο ένα drone ή ένα πλοίο. Αφορά το ποιος ορίζει τους κανόνες διέλευσης στο πιο ευαίσθητο ενεργειακό πέρασμα της Μέσης Ανατολής.

Φόβοι για νέα κλιμάκωση

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκεχειρία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς ακόμη και μεμονωμένα επεισόδια μπορούν να οδηγήσουν σε αυξήσεις ασφαλίστρων, καθυστερήσεις δρομολογίων ή προσωρινή αποφυγή της περιοχής.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ θέλουν να δείξουν ότι δεν θα επιτρέψουν στην Τεχεράνη να παρεμποδίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ενώ το Ιράν επιχειρεί να διατηρήσει μοχλό πίεσης σε μια περιοχή όπου η γεωγραφία τού δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα.

Ένα επεισόδιο με διεθνές αποτύπωμα

Η επίθεση με drones, όπως την περιέγραψε ο Τραμπ, επιβεβαιώνει πόσο εύκολα μπορεί να αναζωπυρωθεί η κρίση στον Περσικό Κόλπο.

Ακόμη και αν δεν υπήρξαν θύματα, το πολιτικό μήνυμα είναι βαρύ: η εκεχειρία μπορεί να δοκιμαστεί όχι μόνο από πυραυλικά πλήγματα ή άμεσες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και από επιθέσεις χαμηλότερου κόστους, όπως τα drones αυτοκτονίας.

Για την Ουάσιγκτον, το περιστατικό είναι απόδειξη ότι η Τεχεράνη δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της.

Για την Τεχεράνη, το Στενό του Ορμούζ παραμένει εργαλείο πίεσης και διαπραγμάτευσης.

Και για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, η υπόθεση αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι το Ορμούζ παραμένει σημείο όπου μια τοπική ένταση μπορεί να αποκτήσει παγκόσμιες συνέπειες μέσα σε λίγα λεπτά.