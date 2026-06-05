Ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, βρίσκεται για διακοπές στη Μύκονο. Ο θρυλικός πρώην μπασκετμπολίστας έφτασε στο νησί με το ιδιωτικό του τζετ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο υπερπολυτελές σκάφος του, το οποίο τον περίμενε στο λιμάνι της Μυκόνου.

Η άφιξή του προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, που επέλεξε και φέτος το νησί των ανέμων για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο φακός του Mykonos Live TV εντόπισε τον Μάικλ Τζόρνταν μαζί με τη σύζυγό του και μια μεγάλη παρέα φίλων να γευματίζουν στο γνωστό μπαρ-εστιατόριο «Nammos».