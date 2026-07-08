Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ένας μουσουλμάνος πολιτικός είναι πιο αγαπητός στους Εβραίους των ΗΠΑ, έναντι του Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι αρνητικές γνώμες.

Νέα μεγάλη έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, έδειξε ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είναι πιο αγαπητός, καθώς οι Αμερικανοί Εβραίοι έχουν 44% θετική άποψη για το πρόσωπό του, με τις αρνητικές γνώμες να αποτελούν το 39% των ερωτηθέντων. Αντιθέτως, ο Νετανιάχου συγκεντρώνει 32% θετικές γνώμες και 59% αρνητικές.

Επίσης, η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε 1.022 ενήλικες εβραϊκής καταγωγής σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ 11 και 17 Ιουνίου, έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Εβραίων στις ΗΠΑ είχε αρνητική άποψη για τον Ντόναλντ Τραμπ (70%), ενώ μόνο το 29% είχε θετική άποψη.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν αν εγκρίνουν ή αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται διάφορα ζητήματα.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι

Μια μεγάλη πλειοψηφία των Εβραίων δεν ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την οικονομία (74%), τη μετανάστευση (69%) και το Ιράν (73%).

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το θέμα του Ισραήλ, η πλειοψηφία (58%) των Εβραίων διαφώνησε.

Όταν ρωτήθηκαν πόσο σημαντικό είναι για αυτούς προσωπικά το Ισραήλ, η πλειοψηφία (58%) απάντησε «εξαιρετικά ή πολύ σημαντικό», ενώ το 28% απάντησε «αρκετά». Μόνο το 12% δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί σημαντικό θέμα για αυτούς προσωπικά.

Σύμφωνα με το Newsweek, είναι ενδιαφέρον ότι το 38% των Εβραίων ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί τις ΗΠΑ «υπερβολικά υποστηρικτικές» προς τους Ισραηλινούς. Το 28% δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί δεν υποστηρίζονται αρκετά από τις ΗΠΑ, ενώ το 32% δήλωσε ότι η υποστήριξη βρίσκεται στο σωστό επίπεδο, ενώ ένα 43% δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν αρκετά τους Παλαιστινίους.

Ακόμη, το 33% τάχθηκε υπέρ ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ το 36% τάχθηκε κατά, με το 30% να διατηρεί ουδέτερη στάση.