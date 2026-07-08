Ένας μουσουλμάνος πολιτικός είναι πιο αγαπητός στους Εβραίους των ΗΠΑ, έναντι του Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι αρνητικές γνώμες.

Νέα μεγάλη έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, έδειξε ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είναι πιο αγαπητός, καθώς οι Αμερικανοί Εβραίοι έχουν 44% θετική άποψη για το πρόσωπό του, με τις αρνητικές γνώμες να αποτελούν το 39% των ερωτηθέντων. Αντιθέτως, ο Νετανιάχου συγκεντρώνει 32% θετικές γνώμες και 59% αρνητικές.

Επίσης, η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε 1.022 ενήλικες εβραϊκής καταγωγής σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ 11 και 17 Ιουνίου, έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Εβραίων στις ΗΠΑ είχε αρνητική άποψη για τον Ντόναλντ Τραμπ (70%), ενώ μόνο το 29% είχε θετική άποψη.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν αν εγκρίνουν ή αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται διάφορα ζητήματα.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι

Μια μεγάλη πλειοψηφία των Εβραίων δεν ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την οικονομία (74%), τη μετανάστευση (69%) και το Ιράν (73%).

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το θέμα του Ισραήλ, η πλειοψηφία (58%) των Εβραίων διαφώνησε.

Όταν ρωτήθηκαν πόσο σημαντικό είναι για αυτούς προσωπικά το Ισραήλ, η πλειοψηφία (58%) απάντησε «εξαιρετικά ή πολύ σημαντικό», ενώ το 28% απάντησε «αρκετά». Μόνο το 12% δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί σημαντικό θέμα για αυτούς προσωπικά.

Σύμφωνα με το Newsweek, είναι ενδιαφέρον ότι το 38% των Εβραίων ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί τις ΗΠΑ «υπερβολικά υποστηρικτικές» προς τους Ισραηλινούς. Το 28% δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί δεν υποστηρίζονται αρκετά από τις ΗΠΑ, ενώ το 32% δήλωσε ότι η υποστήριξη βρίσκεται στο σωστό επίπεδο, ενώ ένα 43% δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν αρκετά τους Παλαιστινίους.

Ακόμη, το 33% τάχθηκε υπέρ ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ το 36% τάχθηκε κατά, με το 30% να διατηρεί ουδέτερη στάση.