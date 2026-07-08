Συγκλονιστική κατάθεση έδωσε σε δικαστήριο της Ουαλίας μια καθηγήτρια Ιστορίας, περιγράφοντας τη στιγμή κατά την οποία, σύμφωνα με την κατηγορία, ένας 15χρονος μαθητής την τραυμάτισε με μαχαίρι στο κεφάλι μέσα σε σχολική αίθουσα.

Η Βίκι Γουίλιαμς είπε στους ενόρκους ότι πίστεψε πως θα πεθάνει και πως εξακολουθεί να αναβιώνει καθημερινά όσα συνέβησαν στο Milford Haven Comprehensive School, στην κομητεία Πέμπροκσαϊρ.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι πλέον 16 ετών και δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους, έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του παράνομου τραυματισμού και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση. Η δίκη συνεχίζεται στο Swansea Crown Court και δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση.

«Αυτό το ξαναζώ καθημερινά»

Η καθηγήτρια κατέθεσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης Φεβρουαρίου 2026, όταν ο μαθητής την πλησίασε μέσα στην αίθουσα και της ζήτησε να ελέγξει μέρος της σχολικής εργασίας του.

Αρχικά, όπως είπε, ο έφηβος ήταν ευγενικός και ήρεμος. Η συμπεριφορά του, ωστόσο, άρχισε να της προκαλεί ανησυχία όταν έκλεισε την πόρτα της αίθουσας, υποστηρίζοντας ότι έκανε κρύο.

Η Βίκι Γουίλιαμς ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή άρχισαν να χτυπούν τα πρώτα καμπανάκια κινδύνου, καθώς στο σχολείο ακολουθούνταν πολιτική ανοιχτών θυρών. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκδοχή, ο μαθητής έψαχνε μέσα στην τσάντα του και επιχειρούσε επανειλημμένα να κινηθεί πίσω από την καρέκλα της.

Η καθηγήτρια υποστήριξε ότι ο μαθητής έβγαλε ξαφνικά ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο από την τσάντα του και κινήθηκε εναντίον της, χτυπώντας την στο κεφάλι.

Όταν ο συνήγορος υπεράσπισης αμφισβήτησε την ακρίβεια της μνήμης της, λόγω της ταχύτητας και της έντασης του περιστατικού, εκείνη απάντησε κατηγορηματικά:

«Απολύτως όχι. Είναι κάτι που αναγκάζομαι να ξαναζώ κάθε μέρα».

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι πεθαίνω»

Μετά την αποχώρηση του μαθητή από την αίθουσα, η καθηγήτρια δεν κλείδωσε την πόρτα ούτε παρέμεινε στον χώρο. Αντιθέτως, βγήκε αμέσως αναζητώντας ιατρική βοήθεια.

Ερωτηθείσα από τον συνήγορο υπεράσπισης γιατί δεν φοβήθηκε ότι ο έφηβος μπορεί να βρισκόταν ακόμη έξω από την τάξη, απάντησε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Ήξερα ότι είχα μαχαιρωθεί στο κεφάλι και φοβόμουν ότι πέθαινα. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι χρειαζόμουν βοήθεια», είπε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η πρώτη της σκέψη μετά τον τραυματισμό ήταν: «Πεθαίνω».

Η εκδοχή της κατηγορούσας αρχής

Ο εισαγγελέας Κρίστοφερ Ρις υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε μεταφέρει το μεγάλο κουζινομάχαιρο στο σχολείο και ότι ακολούθησε την καθηγήτρια σε άδεια αίθουσα, όπου εκείνη ήταν μόνη και ευάλωτη.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο μαθητής εξαπέλυσε παρατεταμένη και σκόπιμη επίθεση, τραυματίζοντας την καθηγήτρια στο κεφάλι και συνεχίζοντας να προσπαθεί να την πλήξει.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο έφηβος είχε σκοπό να σκοτώσει τη Βίκι Γουίλιαμς και ότι θα συνέχιζε την επίθεση, εάν εκείνη δεν κατάφερνε να αρπάξει το μαχαίρι και να αμυνθεί.

«Τη μαχαίρωσε σκόπιμα στο κεφάλι και συνέχισε την επίθεση», ανέφερε στους ενόρκους, παρουσιάζοντας τη θέση της εισαγγελίας ότι το περιστατικό ήταν σχεδιασμένο.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ακολούθησε βίαιη πάλη μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια της οποίας η καθηγήτρια προσπαθούσε να κρατήσει τον μαθητή μακριά χρησιμοποιώντας τα πόδια και τα χέρια της.

Η ίδια φώναζε για βοήθεια, ενώ τελικά κατάφερε να αποσπάσει το μαχαίρι. Ο μαθητής φέρεται στη συνέχεια να έφυγε από το σχολείο και να συνελήφθη αργότερα σε σπίτι συγγενικού του προσώπου.

«Μίσος μέσα στα μάτια του»

Κατά την παρουσίαση της υπόθεσης, το δικαστήριο άκουσε ότι η καθηγήτρια είχε περιγράψει το βλέμμα του μαθητή ως γεμάτο «καθαρό μίσος».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο έφηβος δεν είπε τίποτα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Γουίλιαμς ανέφερε ότι δεν είχε δει ξανά παρόμοια έκφραση και ότι το βλέμμα του την έκανε να πιστέψει πως βρισκόταν αντιμέτωπη με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Το περιστατικό, όπως παρουσιάστηκε από την εισαγγελία, φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα σε περίπου δυόμισι λεπτά, από την είσοδο του μαθητή στην τάξη μέχρι τη στιγμή που εγκατέλειψε τον χώρο.

Η υπεράσπιση μιλά για ατύχημα

Η υπεράσπιση παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Ο συνήγορος του ανηλίκου, Μάθιου Ρόμπερτς, υποστήριξε κατά την εξέταση της καθηγήτριας ότι εκείνη εντόπισε το μαχαίρι μέσα στην τσάντα του μαθητή και του ζήτησε να της το παραδώσει.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο έφηβος αρνήθηκε και η Γουίλιαμς επιχείρησε να αρπάξει το μαχαίρι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη κατά την οποία τραυματίστηκε κατά λάθος.

Η καθηγήτρια απέρριψε επανειλημμένα την εκδοχή αυτή, απαντώντας «αυτό δεν συνέβη» και «σε καμία περίπτωση» στις σχετικές υποβολές του δικηγόρου.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση επίθεσης, ανθρωποκτονίας ή πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και ότι τα τραύματα προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αφαίρεσης του μαχαιριού.

Τα τραύματα της καθηγήτριας

Μετά το περιστατικό, η Βίκι Γουίλιαμς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Withybush στο Χάβερφορντγουεστ.

Οι γιατροί διαπίστωσαν διαμπερές τραύμα στο τριχωτό, καθώς και γρατζουνιές στην πλάτη και μικρότερα τραύματα στα χέρια. Τα τραύματα των χεριών χαρακτηρίστηκαν στο δικαστήριο συμβατά με προσπάθεια άμυνας, ενώ οι εκδορές στην πλάτη αποδόθηκαν στην πάλη.

Η επίθεση είχε αρχικά περιγραφεί από τις Αρχές ως περιστατικό τραυματισμού χωρίς μαχαίρωμα. Μετά από περαιτέρω έρευνα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα τραύματα επιβεβαιώθηκε πως προέρχονταν από μαχαίρι. Η εκπαιδευτικός έλαβε νοσοκομειακή περίθαλψη και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Σε αποκλεισμό είχε τεθεί το σχολείο

Μετά το περιστατικό, το Milford Haven Comprehensive School τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση αποκλεισμού, με τους μαθητές και τους εργαζομένους να παραμένουν στις αίθουσες και στα γραφεία τους μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση.

Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές επέστρεψαν στα σπίτια τους χωρίς να έχουν τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία αύξησε για τις επόμενες ημέρες την παρουσία της στην περιοχή και στα γειτονικά σχολεία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ουαλίας για την ασφάλεια μέσα στα σχολεία, αλλά και για την ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού συμπεριφορών που ενδέχεται να προειδοποιούν για επικίνδυνα περιστατικά.

Η δίκη συνεχίζεται

Το δικαστήριο καλείται πλέον να αποφασίσει εάν επρόκειτο για σχεδιασμένη απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως υποστηρίζει η εισαγγελία, ή για ακούσιο τραυματισμό κατά τη διάρκεια πάλης, όπως ισχυρίζεται η υπεράσπιση.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος έχει δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση της απόφασης, ενώ η ταυτότητά του προστατεύεται λόγω της ηλικίας του.

Η δίκη στο Swansea Crown Court βρίσκεται σε εξέλιξη.