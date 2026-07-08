Ένας Γερμανός ρεπόρτερ της BILD ενημέρωσε ότι ο Έλληνας αριστερός μπακ θα δώσει κανονικά το «παρών» στην έναρξη της προετοιμασίας του club της Άουγκσμπουργκ για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα ως προς το μέτωπο Γιαννούλη – ΠΑΟΚ ο Γερμανός ρεπόρτερ Γιοχάνες Μπέρνερ έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και τόνισε πως σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ο 30χρονος Έλληνας διεθνής θα βρεθεί στην πρώτη της γερμανικής ομάδας τη Δευτέρα (13/07).

Επίσης τονίζει πώς αυτό συμβαίνει για έναν λόγο (κυρίως). Πολύ απλά επειδή οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ για τον έμπειρο και διεθνή αριστερό μπακ είναι αρκετά περίπλοκες και δεν αναμένεται να υπάρξει σύντομα λύση ή να βγει μία άκρη.