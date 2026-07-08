Το φετινό Μουντιάλ αρχίζει σιγά σιγά να οδεύει προς το φινάλε του καθώς πλέον γνωρίζουμε τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του, η οποία θα ξεκινήσει το βράδυ της Πέμπτης.

Αρχικά η Γαλλία και το Μαρόκο (9/7, 23:00) θα παίξουν στην πρώτη μάχη με έπαθλο το εισιτήριο των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026. Ακολουθεί την Παρασκευή (10/7,22:00) η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο.

Οι Αγγλία και Νορβηγία (12/7, 00:00) συνθέτουν το δεύτερο ευρωπαϊκό ζευγάρι της οκτάδας και τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00) η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θα παίξει κόντρα στην Ελβετία.

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data από την πλευρά του έβγαλε το φαβορί για το τρόπαιο. Η Γαλλία έχει λοιπόν 23.7% για να αναδειχθεί Παγκόσμια πρωταθλήτρια και έπεται η Ισπανία με 20.9% και η Αργεντινή έχοντας 17.1%.

Αναλυτικά οι πιθανότητες κατάκτησης