Το φετινό Μουντιάλ αρχίζει σιγά σιγά να οδεύει προς το φινάλε του καθώς πλέον γνωρίζουμε τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του, η οποία θα ξεκινήσει το βράδυ της Πέμπτης.
Αρχικά η Γαλλία και το Μαρόκο (9/7, 23:00) θα παίξουν στην πρώτη μάχη με έπαθλο το εισιτήριο των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026. Ακολουθεί την Παρασκευή (10/7,22:00) η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο.
Οι Αγγλία και Νορβηγία (12/7, 00:00) συνθέτουν το δεύτερο ευρωπαϊκό ζευγάρι της οκτάδας και τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00) η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θα παίξει κόντρα στην Ελβετία.
Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data από την πλευρά του έβγαλε το φαβορί για το τρόπαιο. Η Γαλλία έχει λοιπόν 23.7% για να αναδειχθεί Παγκόσμια πρωταθλήτρια και έπεται η Ισπανία με 20.9% και η Αργεντινή έχοντας 17.1%.
Αναλυτικά οι πιθανότητες κατάκτησης
- Γαλλία 23.7%
- Ισπανία 20.9%
- Αργεντινή 17.1%
- Αγγλία 16.7%
- Νορβηγία 6.8%
- Μαρόκο 6.2%
- Βέλγιο 4.8%
- Ελβετία 3.8%