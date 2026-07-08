Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει συμφωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Βαλένθια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Άλλη μία μεταγραφική προσθήκη στον ΠΑΟΚ. Ο λόγος για τον Γάλλο χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία, έναν παίκτη που ο Δικέφαλος του Βορρά έχει κλείσει πρακτικά και μάλιστα έκανε και ενέργειες ώστε να ταξιδέψει άμεσα στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας.

Το πιθανότερο είναι να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις του και να μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντήσει την αποστολή και φυσικά τα μέλη της νέας του ομάδας μετά την επιστροφή της από το Ζαλτμπόμελ. Κατά τα λοιπά ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει για τα καλά και το θέμα της απόκτησης αριστερού εξτρέμ, χωρίς προς ώρας να έχει βγει προς τα έξω το όνομά του.