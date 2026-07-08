Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε – μιλώντας προς τους απεσταλμένους του Τύπου – την απολογιστική συνέντευξή του μετά το τέλος της πρώτης του προετοιμασίας στον πάγκο του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία.

Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε για πολλά θέματα από τους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία. Ένα ενδιαφέρον σκέλος είχε να κάνει με το τι χρειάζεται ένας σύλλογος για να πετύχει τον στόχο της κατάκτησης του Πρωταθλήματος.

Σε ερώτηση που του έγινε για το συστατικό της επιτυχίας για έναν τίτλο ο Νίστρουπ απάντησε πώς «το πρώτο είναι να μένεις ήρεμος όταν οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα, για μια περίοδο, αρχίζουν να μην πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το βασικότερο για όλους: για τους παίκτες, το staff, τον προπονητή, τους διευθυντές. Όταν το πλοίο αρχίζει να βάζει λίγο νερό, τότε πρέπει να είσαι ήρεμος και να πιστεύεις σε αυτά που κάνεις.

Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάτι και όλα να κυλούν ομαλά για 10 ή 11 μήνες. Θα υπάρξουν εμπόδια στον δρόμο. Θα υπάρξει κακή τύχη, θα υπάρξουν τραυματισμοί, θα υπάρξουν πολλά βουνά που θα πρέπει να ανέβεις. Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο, αν έπρεπε να το συμπυκνώσω σε ένα πράγμα».

Ως προς το πότε θα δει ο κόσμος τον Παναθηναϊκό όπως τον θέλει ο ίδιος σε σχέση με το παιχνίδι που παίζει τόνισε: «Ελπίζω να βλέπετε ήδη μικρά κομμάτια, αλλά είναι δύσκολο να το πεις. Είναι ποδόσφαιρο. Προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις.

Το μόνο που έχω πει είναι ότι υπάρχει ένας στόχος για το πώς θέλουμε να μοιάζει η ομάδα. Στη διαδρομή όμως προς αυτόν τον στόχο πρέπει να βρούμε τρόπο να παίρνουμε αποτελέσματα. Αυτό είναι και το κριτήριο με το οποίο κρίνεται ένας προπονητής. Το 100% ίσως να μη φτάσει ποτέ. Ίσως στη δική μου περίοδο να φτάσουμε στο 90%. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στη διαδρομή πρέπει να παίρνουμε αποτελέσματα. Τι είναι τέλειο; Ίσως να μην υπάρχει τέλειο. Για εμάς το ζητούμενο είναι να βελτιώνουμε την ομάδα και να παίρνουμε αποτελέσματα όσο προχωράμε».

Για το πώς πήρε την απόφαση να κλείσει στον Παναθηναϊκό ανέφερε: «Η απόφαση να φύγω από τη Δανία δεν ήταν μια απόφαση που πήρα αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ουσιαστικά μια απόφαση που είχαμε πάρει από την προηγούμενη σεζόν, μετά το δεύτερο νταμπλ με την Κοπεγχάγη, όταν ζήτησα από τον σύλλογο άδεια να πάω σε άλλη χώρα, γιατί υπήρχε τότε πρόταση.

Η Κοπεγχάγη δεν μου επέτρεψε να φύγω το προηγούμενο καλοκαίρι και αυτό ήταν απολύτως δίκαιο, γιατί είχαμε συμβόλαιο και συμφωνία. Ήδη όμως πριν από έναν χρόνο θα μπορούσα να είχα βγει εκτός Δανίας. Οπότε το να πάω στο εξωτερικό ήταν συνεχώς στο μυαλό μου.

Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές το timing είναι τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός ήθελε νέο προπονητή, εγώ ήμουν στην αγορά και όταν άρχισα να αναλύω τις ανάγκες του Παναθηναϊκού, τους στόχους του και το project, κατάλαβα γρήγορα ότι ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον για εμένα.

Γιατί; Είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Είναι ένα club που σημαίνει πολλά για πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα και γύρω από την Αθήνα. Θεωρώ ότι τώρα έχει μια πλατφόρμα πάνω στην οποία είναι ρεαλιστικό να κάνει το επόμενο βήμα. Εκεί βλέπω και τον εαυτό μου. Είναι ένα project στο οποίο μπορώ να δω τον εαυτό μου.

Όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου, ξέρω ότι οι προσδοκίες εδώ είναι τεράστιες και η πίεση επίσης τεράστια. Αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαι συνηθισμένος και θέλω να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο που στοχεύει στην απόλυτη κορυφή. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που είμαι τώρα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό».

Εκτός αυτού μεταξύ άλλων για το βραχιολάκι που φοράει είπε: «Είναι από την κόρη μου. Έχω δύο. Έφτιαξε το ένα στο νηπιαγωγείο και μετά στο σχολείο. Όταν είχα συνεντεύξεις πριν ή μετά τα παιχνίδια, όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα, άρχισε να μου λέει: “Δεν το φοράς”. Οπότε έπρεπε να το βάζω.

Είναι κομμάτι αυτού που είμαι. Πρώτα είσαι άνθρωπος της οικογένειας, πρώτα είσαι μπαμπάς και μετά προπονητής ποδοσφαίρου. Έτσι είναι για όλους».

Όσο για το τι ξέρει για τις μεγάλες αντιπαλότητες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τη μάχη με Ολυμπιακό και ΑΕΚ σχολίασε: «Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα απέναντι σε αυτές τις ομάδες και ανυπομονώ να είμαι μέρος της, με όλη την ενέργεια και την αγάπη που υπάρχει για τον Παναθηναϊκό.

Με αυτό όμως ως δεδομένο, έχω τεράστιο σεβασμό για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ομάδες της κορυφής. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και καλοί παίκτες. Στο τέλος της ημέρας, υπάρχει μια διαφορά 20 βαθμών που πρέπει να καλύψουμε. Πρέπει να μιλήσουν τα πόδια (οι πράξεις μας) και όχι το στόμα (τα λόγια). Γιατί, στο τέλος, την περασμένη σεζόν υπήρχαν τρεις ομάδες που ήταν καλύτερες από εμάς και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αλλάξουμε αυτό στο μέλλον».