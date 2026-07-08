Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε σε ψυχιατρική δομή φέρνει στο φως σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί εκτάκτως αυτή την Κυριακή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο παρουσιαστής Τάσος Τρύφωνος και η εκπομπή «Τετ-α-Τετ στον Alpha Κύπρου» επιστρέφουν στη μικρή οθόνη, παρ’ ότι είχαν ολοκληρώσει τη σεζόν από τις αρχές Ιουνίου, προκειμένου να παρουσιάσουν τις δηλώσεις του καλλιτέχνη για τα γεγονότα της τελευταίας διετίας που απασχόλησαν έντονα τη δημοσιότητα.

Στο επίσημο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο ερμηνευτής περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια τη στιγμή που ενημερώθηκε για την εισαγγελική εντολή.

«Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δυο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δε θα με κρατήσουν, γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Ήταν αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω. Η χαρά του Δρομοκαϊτειου ήμουν. Ή επίσης, για κάποιον που σε βλέπει εκεί, σου λέει… εντάξει, μια χαρά είμαστε, για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η δικαστική κόντρα και η θέση της οικογένειας

Η υπόθεση της νοσηλείας του το καλοκαίρι του 2025 συνδέθηκε άμεσα με το εκρηκτικό κλίμα στις οικογενειακές του σχέσεις και τη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη. Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο προσωρινός εγκλεισμός του πραγματοποιήθηκε χωρίς τη δική του συγκατάθεση και εν αγνοία του, εξαιτίας ενεργειών των στενών του συγγενών.

Η πλευρά της οικογένειας, ωστόσο, έχει προχωρήσει σε διευκρινίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η Βάσω Μαζωνάκη δεν είχε καμία ανάμειξη στη συγκεκριμένη νομική διαδικασία. Σύμφωνα με τη δική τους θέση, το αίτημα για την ακούσια νοσηλεία κατατέθηκε από τη μητέρα και τη δεύτερη αδελφή του, Μαρία, έχοντας παράλληλα τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του, μετά από σχετική εξέταση από ψυχιάτρους.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ»

Ο τραγουδιστής χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τη στάση των δικών του ανθρώπων, ενώ εξηγεί τη σημασία που είχε για τον ίδιο η στάση της κοινής γνώμης.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», δηλώνει με νόημα και συνεχίζει με μια βαριά διαπίστωση για τους δεσμούς αίματος:

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι κι αν έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένειά μου που ήμασταν μια γροθιά. Εμένα με προστάτεψε ο κόσμος. Ένα πράγμα που επίσης δεν το πίστευα ότι θα συμβεί. Υπάρχουν φορές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο».