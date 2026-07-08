Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας οικοτροφείου θηλέων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Πάρις Χίλτον έχει καταγγείλει ότι υπέστη κακοποίηση όταν ήταν έφηβη.

Οι αρμόδιες αρχές της Γιούτα διαπίστωσαν σειρά παραβάσεων στις εγκαταστάσεις του Provo Canyon School στο Σπρίνγκβιλ, οι οποίες ανάγονται στο 2025, όπως αναφέρει το BBC. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αδικαιολόγητη ακινητοποίηση ανηλίκων, η επιθετική σωματική επαφή και περιστατικά παραμέλησης.

Η Πάρις Χίλτον, η οποία έχει αγωνιστεί για το κλείσιμο της δομής και έχει καταθέσει στο Κογκρέσο για όσα βίωσε εκεί τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι το ίδρυμα «απέτυχε να προστατεύσει τα παιδιά που είχε υπό τη φροντίδα του».

Utah boarding school where Paris Hilton alleged abuse as a teen loses its licence https://t.co/PKfNFF0NYx — BBC News (World) (@BBCWorld) July 8, 2026

Η διοίκηση του σχολείου ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Στην ιστοσελίδα της, η δομή περιγράφεται ως κέντρο εντατικής ψυχιατρικής και θεραπευτικής φιλοξενίας για κορίτσια ηλικίας από 12 έως 18 ετών. Το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Γιούτα ανέφερε ότι το σχολείο «απέτυχε να παρέχει στους φιλοξενούμενους τις προβλεπόμενες υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας».

Η άδεια λειτουργίας του ως μονάδα θεραπευτικής φιλοξενίας ακυρώθηκε και, σύμφωνα με την επιστολή των αρμόδιων αρχών, όλες οι υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του Σπρίνγκβιλ πρέπει να έχουν τερματιστεί έως τις 6 Αυγούστου. Το σχολείο έχει προθεσμία 15 ημερών για να προσβάλει την απόφαση.

«Ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά»

Σε δήλωσή της στο BBC, η 45χρονη Πάρις Χίλτον ανέφερε: «Για περισσότερα από 50 χρόνια, παιδιά μιλούσαν για κακοποίηση, παραμέληση και τραυματικές εμπειρίες. Σήμερα, η πολιτεία επιβεβαίωσε αυτό που οι επιζώντες γνώριζαν από την αρχή: το Provo Canyon School απέτυχε να προστατεύσει τα παιδιά που είχε υπό τη φροντίδα του. Ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά. Γνωρίζω πώς είναι να ζητάς βοήθεια κλαίγοντας και να πιστεύεις ότι κανείς δεν πρόκειται να έρθει. Σήμερα, τα παιδιά που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτή τη δομή γνωρίζουν ότι κάποιος έρχεται επιτέλους για να τα προστατεύσει». Η ίδια πρόσθεσε ότι κανένα ίδρυμα δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να μην μπορεί να λογοδοτήσει. «Όταν οι επιζώντες αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, η αλλαγή είναι δυνατή», τόνισε.

Εκπρόσωποι του σχολείου δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι «εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες νομικές και διοικητικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης έφεσης». «Καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να προβούμε αυτή τη στιγμή σε περισσότερες δηλώσεις. Προτεραιότητά μας παραμένει η παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας φροντίδας και υποστήριξης στους εφήβους και στις οικογένειές τους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση όσων έχουν ανάγκη», ανέφερε η διοίκηση.

Το πρόγραμμα του σχολείου έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπο με αιτήματα για το κλείσιμό του από πρώην φιλοξενούμενους, εκτός από την Πάρις Χίλτον. Τον προηγούμενο μήνα είχαν επίσης υποβληθεί καταγγελίες στην αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης της πολιτείας. Τον Ιούνιο, οι υγειονομικές αρχές επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς και στις εγκαταστάσεις αρρένων του σχολείου, στην πόλη Πρόβο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της δομής, οι εγκαταστάσεις αρρένων «εξακολουθούν να φροντίζουν τα παιδιά που ήδη φιλοξενούν, αλλά προς το παρόν δεν επιτρέπεται να δεχθούν νέες εισαγωγές». Έρευνα διαπίστωσε ότι το προσωπικό δεν κατάφερε να προστατεύσει ένα αγόρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ δεν ζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια για τα τραύματά του.

Οι καταγγελίες της Χίλτον για κακοποίηση

Η Πάρις Χίλτον πέρασε σχεδόν έναν χρόνο στο σχολείο του Σπρίνγκβιλ τη δεκαετία του 1990, όταν η δομή βρισκόταν υπό διαφορετική ιδιοκτησία. Η χρυσή κληρονόμος μίλησε δημόσια για όσα έζησε εκεί σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020.

Η ίδια κατήγγειλε ότι υπέστη σωματική κακοποίηση, ότι την υποχρέωναν να λαμβάνει φάρμακα και ότι την έθεταν σε απομόνωση, στο πλαίσιο προγραμμάτων που υποτίθεται ότι αποσκοπούσαν στη διόρθωση της συμπεριφοράς της. «Στους γονείς μου είχαν υποσχεθεί ότι η αυστηρή διαπαιδαγώγηση θα με διόρθωνε και ότι η αποστολή μου στην άλλη άκρη της χώρας ήταν η μοναδική λύση», είχε δηλώσει το 2021, προσθέτοντας ότι όσα βίωσε στις συγκεκριμένες δομές «την στοιχειώνουν μέχρι σήμερα».

Η κληρονόμος της ξενοδοχειακής αυτοκρατορίας Hilton έχει αναπτύξει έντονη δράση κατά της αποκαλούμενης «βιομηχανίας των προβληματικών εφήβων».

Το 2024 κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου, ενώ έχει μιλήσει και σε νομοθετικά σώματα αμερικανικών πολιτειών, ζητώντας την ψήφιση νόμων για την προστασία των εφήβων από ένα δίκτυο ιδιωτικών, κερδοσκοπικών κέντρων, στα οποία στέλνονται παιδιά που θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς.