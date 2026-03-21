Με ένα τραγούδι της Δέσποινας Βανδή κλήθηκαν να διαγωνιστούν στο σημερινό επεισόδιο του J2US ο Gio Kay και η Αγγελική Ηλιάδη, με την ερμηνεία του καλλιτέχνη να ενοχλεί τον Σταμάτη Φασουλή.

Έτσι, όταν ήρθε η ώρα να δεχθούν τα σχόλια των κριτών, όμως, ο νεαρός ράπερ έμελλε να δεχθεί τα «πυρά» του Σταμάτη Φασουλής χωρίς να τα αποδέχεται, για μια ακόμα φορά, αντιδρώντας έντονα.

«Δεν ξέρω πως μπορείς να μου πεις εμένα τι είναι ραπ και τι δεν είναι ραπ. Γιατί εγώ ασχολούμαι με το ραπ τόσα χρόνια, έτσι όπως είπατε εσείς σε μένα ότι ασχολείστε με κάτι δικά σας τόσα χρόνια. Εντάξει, δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν είναι ραπ αυτό. Έρχομαι εδώ κάθε εβδομάδα και ξενερώνω φουλ με τη φάση σου, μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια κάθε φορά» υπογράμμισε, μεταξύ, άλλων ο νεαρός καλλιτέχνης και διαγωνιζόμενος του J2US.

Προτείνοντας μέχρι και να μην παρευρίσκεται στο εξής κατά τη διάρκεια των δικών του εμφανίσεων, ο Σταμάτης Φασουλής επέμεινε πως δεν ήταν ραπ ο τρόπος που τραγούδησε ο Gio Kay και δεν καταλάβαινε τα λόγια του.

Κάτι που στήριξε, με τη σειρά της, η Καίτη Γαρμπή τονίζοντας την έλλειψη σεβασμού που διακρίνει από τον νεαρό διαγωνιζόμενο προς την κριτική επιτροπή του σόου.

«Γιατί έρχομαι και δεν ακούω ένα καλό; Κάτι; Εντάξει, ξέρεις… Μια καλησπέρα, ένα χαμόγελο… Ήρθα εδώ να κάνω λίγο παρτάκι, να γουστάρω και θέλω να δω λίγο χαμόγελο. Σε βλέπω εσένα, κυρία Βίκυ και νιώθω τόση θετική ενέργεια ενώ κοιτάζω δίπλα και νιώθω σαν να πρέπει να κλάψω» επισήμανε, παράλληλα, ο Gio Kay στο πλήθος αρνητικών σχολίων που έλαβε από όλη την κριτική επιτροπή του J2US στο συγκεκριμένο live.