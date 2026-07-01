Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας, στα Πετράλωνα.

Πρόκειται για τρεις μηχανικούς, ένας εκ των οποίων έκανε τη στατική μελέτη για την ανέγερση του κτιρίου, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης παραμένει ανοιχτή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται στις εργασίες που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί πολυώροφη πολυκατοικία.

Οι ειδικοί εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών και έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» τα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του.