Ένα βουνό συντρίμμια έχει απομείνει στον αριθμό 22 της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, εκεί όπου υψωνόταν η πολυκατοικία που κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος από τις Αρχές, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτιρίων.

Ένας γείτονας, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής και είδε το κτίριο να υποχωρεί «καρέ καρέ», περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τις δραματικές στιγμές της κατάρρευσης, τις τεχνικές αστοχίες, αλλά και την έγκαιρη παρέμβαση που απέτρεψε μια ανείπωτη τραγωδία.

«Μόνο με σεισμό πέφτουν έτσι κτίρια»

Όλα, όπως είπε, ξεκίνησαν με έναν απόκοσμο θόρυβο που έκανε τους περιοίκους να παγώσουν, νομίζοντας ότι η γη άνοιξε κάτω από τα πόδια τους:

«Άκουσα ένα τρίξιμο. Σπάζανε τα τζάμια πρώτα. Κρακ, κρακ, κρακ και μετά άρχισε και έπεφτε σιγά σιγά από πάνω», περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας. «Και λέω εγώ, σεισμός γίνεται; Κοίτα, σεισμός! Μόνο με σεισμό πέφτουνε έτσι κτίρια. Έβλεπες ένα τρίξιμο, να ξεκολλάει, να πέφτουν τα τζάμια, τα air condition, τα μπαλκόνια, όλα… ένα μάτσο χάλι έπεφταν κάτω. Αυτό δεν κράτησε πολύ, ζήτημα να ήταν είκοσι δευτερόλεπτα; Και μετά, μια σκόνη μέχρι απάνω. Βγήκαμε απέναντι, όλοι φωνάζανε».

Το σκάψιμο κάτω από τα θεμέλια

Προσπαθώντας να εξηγήσει πώς φτάσαμε στην κατάρρευση, ο γείτονας παρομοιάζει το περιστατικό με παιδικό παιχνίδι στην άμμο, αναδεικνύοντας τις σοβαρές αστοχίες των εργασιών στο διπλανό οικόπεδο.

«Είναι σαν να χτίζεις στην άμμο ένα σπιτάκι και να σκάψεις δίπλα, δεν θα πέσει; Ακριβώς το ίδιο», σημειώνει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη πολυκατοικία ήταν κατασκευής του 1970, είχε επηρεαστεί πιθανώς από παλιούς σεισμούς και ουσιαστικά τη συγκρατούσε το διπλανό κτίριο.

«Σκάψανε για αποθήκες και γκαράζ. Τα θεμέλια αυτής της πολυκατοικίας ήταν στα δύο με τρία μέτρα, κι αυτοί σκάψανε έξι μέτρα, πήγανε δηλαδή κάτω από τα θεμέλια. Ρίχνανε μπετό για να την πιάσουν, αλλά με το βάρος του μπετό υποχώρησε το χώμα. Επιπλέον, τα Πετράλωνα εδώ από κάτω έχουν παντού νερά και χώματα. Όπου κάνουν οικοδομές έχει νερό και κάνουν συνεχή άντληση», προσθέτει.

Ο τρόμος για τους ενοίκους

Η πρώτη σκέψη όλων όσοι έβλεπαν το κτίριο να γίνεται μια μάζα από μπάζα, ήταν αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι μέσα στα διαμερίσματα.

«Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν οι άνθρωποι που ήταν μέσα. Είπα πάνε αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση να σώθηκαν. Έγινε ένα βουνό ερείπια», αναφέρει, προσθέτοντας ότι αυτό που αντίκρισε τον έκανε να παγώσει.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο εργολάβος έδρασε ακαριαία όταν κατάλαβε τον κίνδυνο: «Ο εργολάβος είχε χτυπήσει έγκαιρα όλα τα κουδούνια και είχαν βγει όλοι έξω, γιατί η πολυκατοικία έτριζε και φαινόταν ότι θα πέσει. Για να το δεις αυτό παγώνεις, αλλά τον άνθρωπο, τον φουκαρά τον εργολάβο, εγώ τον λυπάμαι. Θέλει κανείς να ρίξει την πολυκατοικία άμα κάνει οικοδομή; Ειδοποίησε τον κόσμο και τώρα θα βρει τον μεγάλο μπελά του».