Ο Ατζούν Ιλιτζαλί επισκέφθηκε τον Σταύρο Φλώρο στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό χειρουργείο στο πόδι και προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση.

Στο πλευρό του αθλητή βρέθηκε ο Ατζούν Ιλιτζαλί, ο οποίος επισκέφθηκε τον Σταύρο Φλώρο στον χώρο του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται. Ο παραγωγός δημοσιοποίησε κοινά τους στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου οι δύο άνδρες ποζάρουν φορώντας αθλητικές φόρμες της Χαλ Σίτι, της ποδοσφαιρικής ομάδας που του ανήκει.

Ο Σταύρος Φλώρος μαζί με τον Ατζούν Ιλιτζαλί στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

Ο πρώην παίκτης του Survivor εμφανίζεται συγκεκριμένα με τη συλλεκτική ζακέτα που σχεδιάστηκε για τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση του αγγλικού συλλόγου.

Ο Τούρκος παραγωγός θέλησε να σχολιάσει τη συνάντησή τους, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Ένας όμορφος άνθρωπος, που δίνει μάθημα θετικότητας και δύναμης».