Όταν σκεφτόμαστε τις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης, το μυαλό ταξιδεύει σχεδόν αυτόματα στα τιρκουάζ νερά της Ελλάδας, στους δραματικούς κόλπους της Σαρδηνίας ή στις χρυσές ακτές της Πορτογαλίας.

Κι όμως, η φετινή κατάταξη του δείκτη «Best Beaches in Europe» της Holidu επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη: δύο από τις τρεις καλύτερες παραλίες της ηπείρου βρίσκονται στην Ουαλία, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντική φυσική ομορφιά δεν γνωρίζει γεωγραφικά στερεότυπα.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε περισσότερες από 9.500 παραλίες και χιλιάδες αξιολογήσεις χρηστών στο Google Maps, ανέδειξε ως απόλυτη νικήτρια τη θρυλική Spiaggia dei Conigli στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι η κυριαρχία της ουαλικής ακτογραμμής, με την απομονωμένη Barafundle Bay και την ειδυλλιακή Traeth Mwnt να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Η Barafundle Bay, κρυμμένη ανάμεσα σε ασβεστολιθικούς βράχους στο Pembrokeshire, μοιάζει περισσότερο με μυστικό κόλπο της Μεσογείου παρά με παραλία του βρετανικού βορρά. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με τα πόδια, μέσω ενός γραφικού μονοπατιού κατά μήκος των βράχων, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της σχεδόν παρθένας ατμόσφαιράς της.

Σύμφωνα με το Conde Nast Traveller, η χρυσή άμμος, τα διάφανα νερά και η απόλυτη απουσία εμπορικής ανάπτυξης δημιουργούν ένα τοπίο που πολλοί ταξιδιώτες περιγράφουν ως το ομορφότερο του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι τυχαίο ότι η παραλία βρέθηκε φέτος και σε διεθνείς λίστες με τις κορυφαίες παραλίες του κόσμου.

Λίγο βορειότερα, στην ήσυχη κομητεία Ceredigion, η Traeth Mwnt αποδεικνύει ότι η ομορφιά βρίσκεται συχνά στην απλότητα. Περιτριγυρισμένη από καταπράσινους λόφους και με φόντο την ιστορική εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του 14ου αιώνα, η παραλία έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο προορισμό για φυσιολάτρες, πεζοπόρους και παρατηρητές άγριας ζωής.

Τα προστατευμένα νερά της αποτελούν καταφύγιο για δελφίνια και γκρίζες φώκιες, ενώ όσοι επιλέγουν να εξερευνήσουν τον κόλπο με paddleboard συχνά αναφέρουν αξέχαστες συναντήσεις με τη θαλάσσια πανίδα της περιοχής.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει η εμβληματική Spiaggia dei Conigli στο νησί της Λαμπεντούζα, ένα από τα πιο φωτογραφημένα τοπία της Μεσογείου. Με λευκή άμμο, εξωπραγματικές αποχρώσεις του γαλάζιου και καθεστώς προστατευόμενης περιοχής λόγω της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta, η παραλία εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ταξιδιώτη που αναζητά την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

Η υπόλοιπη δεκάδα επιβεβαιώνει, βέβαια, την αδιαμφισβήτητη γοητεία του ευρωπαϊκού νότου. Η Platja de Muro στη Μαγιόρκα εντυπωσιάζει με τη λευκή άμμο και τα ρηχά, τιρκουάζ νερά της, η Cala Mariolu στη Σαρδηνία παραμένει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς απομονωμένους κολπίσκους της Μεσογείου, ενώ η άγρια Playa de Cofete στα Κανάρια Νησιά προσφέρει ένα από τα πιο δραματικά παραθαλάσσια τοπία της Ευρώπης.

Ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές συγκαταλέγεται και ο Σίμος στην Ελαφόνησο, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με τους αμμόλοφους, τα διάφανα νερά και την αίσθηση ανεπιτήδευτης πολυτέλειας που αποπνέει.

Ίσως, τελικά, το σημαντικότερο συμπέρασμα της φετινής κατάταξης να είναι ότι οι σπουδαιότερες παραλίες της Ευρώπης δεν είναι απαραίτητα οι πιο διάσημες. Κάποιες φορές βρίσκονται εκεί όπου δεν περιμένουμε να κοιτάξουμε -σε έναν απομονωμένο κόλπο της Ουαλίας, σε μια ξεχασμένη γωνιά της Σαρδηνίας ή σε μια λωρίδα χρυσής άμμου στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας.