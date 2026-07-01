Η Ελαφόνησος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η «Καραϊβική της Ελλάδας», όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν, αν και μικρή σε μέγεθος, προσελκύει κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: τις καθαρές, ανοιχτόχρωμες αμμουδιές της και τα ρηχά, διαυγή νερά που δύσκολα βρίσκει κανείς μαζεμένα σε άλλο μέρος της Ελλάδας.

Εδώ η ζωή κυλάει απλά, γύρω από το μικρό λιμάνι και τις παραλίες. Αν και η Ελαφόνησος έχει γίνει πλέον κοινό μυστικό, με αποτέλεσμα να γεμίζει ασφυκτικά την υψηλή περίοδο του καλοκαιριού, αξίζει και με το παραπάνω να την επισκεφτείτε. Και αν αναρωτιέστε για τον λόγο, η απάντηση κρύβεται στην ίδια την εμπειρία που προσφέρει το νησί μόλις πατήσετε το πόδι σας σε αυτό. Παρά την κοσμοσυρροή, η ποιότητα και το μέγεθος των παραλιών της, με κορυφαίο τον διπλό κόλπο του Σίμου, αποζημιώνουν κάθε επισκέπτη, αφού η λευκή ψιλή άμμος και τα γαλαζοπράσινα νερά παραμένουν αναλλοίωτα.

Εξάλλου, όσοι την έχουν επισκεφτεί, συμφωνούν πως το κολύμπι στις παραλίες της είναι μία μοναδική εμπειρία. Η πιο δημοφιλής και από τις ωραιότερες της Μεσογείου, είναι του Σίμου που έχει κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή από την UNESCO. Χωρίζεται σε δύο μέρη, τον Σίμο και το Σαραακίνικο. Η παραλία είναι οργανωμένη και η πρόσβαση γίνεται με αυτοκίνητο ή με καΐκι από τη Σκάλα το καλοκαίρι. Επίσης, γνωστές παραλίες είναι και η Λεύκη, η μικρή παραλία στην ανατολική ακτή του νησιού με τα ρηχά νερά και τη λευκή αμμουδιά. Το Κοντογόνι που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι και ο Καλόγερας, με τα ρηχά γαλαζοπράσινα νερά και τους κέδρους που δημιουργούν ένα απίστευτο σκηνικό.

Στην Ελαφόνησο υπάρχουν και αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε, όπως ο Άγιος Σπυρίδων, ένας ναός πάνω σε βραχονησίδα στο λιμάνι, η Παναγία η Κατωνησιώτισσα που είναι χτισμένη πάνω σε βυζαντινά ερείπια και η βυθισμένη αρχαία πολιτεία κοντά στο Παυλοπέτρι. Κι εννοείται ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για τους επισκέπτες, όπως surfing, windsurfing και kitesurfing, ενώ ενδείκνυται και για πεζοπορία με πολλά φυσικά μονοπάτια.

Γιατί να μη σας αγχώνει η «κοσμοσυρροή»

Η Ελαφόνησος θα λέγαμε σαν μια μικροσκοπική κουκκίδα γης μόλις 19 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Και μπορεί τον Ιούλιο και ειδικά τον Αύγουστο να «βουλιάζει» από κόσμο, αυτό δεν πρέπει να σας αγχώνει ιδιαίτερα, ενώ παρακάτω σας έχουμε τους λόγους που αξίζει να την επισκεφτείτε παρά την κοσμοσυρροή.

Ο διπλός κόλπος του Σίμου (Φράγκος και Σαρακίνικο) είναι τεράστιος σε έκταση και χωράει πολύ κόσμο.

Η ακτογραμμή της έχει μεγάλη ελεύθερη ζώνη και παρά τις ξαπλώστρες στα οργανωμένα σημεία, υπάρχει άφθονος χώρος για να απλώσετε την πετσέτα σας μακριά από τους άλλους, απολαμβάνοντας τις χαλαρές βουτιές.

Διαθέτει εναλλακτικές παραλίες, όπως το Κάτω Νησί (Παναγία) για εσάς που ψάχνετε για πιο ήσυχες επιλογές.

Η Ελαφόνησος είναι ενταγμένη στο Natura 2000, που σημαίνει ότι είναι προστατευμένη απέναντι στην άναρχη τσιμεντοποίηση και τα τεράστια ξενοδοχεία.

Δείτε τις φωτογραφίες