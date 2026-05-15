Την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε ο προεδρεύων της συνεδρίασης Βασίλης Βιλιάρδος.

Όπως είπε ο κ. Βιλιάρδος ο κ. Οζγκιούρ έστειλε σχετική επιστολή στο προεδρείο της Βουλής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 (από 12) βουλευτές, όσους και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28 (από 27).

Οι δυνάμεις των κομμάτων έχουν ως εξής:

ΝΔ: 156

ΠΑΣΟΚ: 32

ΣΥΡΙΖΑ: 25

ΚΚΕ: 21

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:11

«ΝΙΚΗ»: 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ: 28

Ο βουλευτής Ροδόπης εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά μαζί με 10 ακόμη βουλευτές.

Μάλιστα, τη Δευτέρα ο Φερχάτ έδωσε το παρόν στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών στο Χαλάνδρι όπου μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά έχει πλέον στις τάξεις της 11 βουλευτές, μεταξύ των οποίων κάποιοι διαφωνούν με την γραμμή της πλειοψηφίας που ασκεί έντονη κριτική στο εγχείρημα Τσίπρα.

Νέα Αριστερά για Φερχάτ

«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας την αποχώρηση του βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Σημειώνουν ακόμη ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και προσθέτουν «προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων».