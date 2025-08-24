Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αιτωλία

Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος, Ευτύχης

Ποιος γιορτάζει αύριο

Βαρθολομαίος

Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Κοσμά του Αιτωλού, Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779), γνωστός και ως Πατροκοσμάς, υπήρξε μία από τις επιβλητικότερες θρησκευτικές και πνευματικές μορφές του υπόδουλου ελληνισμού στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Γεννήθηκε στο Μέγα Δένδρο Αιτωλίας από ευσεβείς γονείς και έλαβε τα πρώτα του γράμματα στην πατρίδα του, πριν συνεχίσει σπουδές στη σχολή των Βραγιανών και στη συνέχεια στην περίφημη Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους. Εκεί αφιερώθηκε στη θεολογική μελέτη και την άσκηση και το 1759 εκάρη μοναχός στη Μονή Φιλοθέου παίρνοντας το όνομα Κοσμάς, ενώ λίγο αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας.

Με την ευλογία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ανέλαβε ιεραποστολικό έργο στο υπόδουλο Γένος, κηρύττοντας αδιάλειπτα σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, νησιά του Αιγαίου και Ιόνιο, ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη και την Αλβανία. Μετέφερε το ‘ποθούμενο’, δηλαδή την απελευθέρωση του Γένους, αλλά κυρίως το φως της χριστιανικής αλήθειας και της ελληνικής παιδείας, ιδρύοντας εκατοντάδες σχολεία και ενισχύοντας το λαϊκό φρόνημα με τα απλά, πνευματικά φορτισμένα κηρύγματά του. Τόνιζε την ανάγκη μόρφωσης («το σχολείο ανοίγει την εκκλησία»), ενότητας, γνώσης της γλώσσας και αδελφοσύνης.

Η δράση του προκάλεσε το μίσος κυρίως αξιωματούχων και τοπικών τουρκοαλβανών εξουσιαστών. Συνελήφθη στην περιοχή του Κολικοτρωνίου (κοντά στο Μπεράτι της Β. Ηπείρου) και εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού στις 24 Αυγούστου 1779, χάριν της πίστης και της προσφοράς του. Ανακηρύχθηκε άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας το 1961, εορτάζεται στις 24 Αυγούστου, και τιμάται ως εθναπόστολος, ισαπόστολος και πνευματικός καθοδηγητής του νέου Ελληνισμού.