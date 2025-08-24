Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί τουρίστες ξεχωρίζουν ως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του φετινού πρώτου εξαμήνου, ενισχύοντας αποφασιστικά τα έσοδα και ανεβάζοντας τον πήχη για τη συνέχεια της χρονιάς.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος καταδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε τροχιά νέου ρεκόρ, καθώς οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με πέρυσι και ανήλθαν στα 7,659 δισ. ευρώ, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο εξάμηνο.

Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε οριακά κατά 0,6%, φθάνοντας τα 11,692 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Ο συνδυασμός περιορισμένης αύξησης αφίξεων και σημαντικής ανόδου εσόδων είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης, η οποία διαμορφώθηκε σε 622,7 ευρώ, 10,1% υψηλότερα από τα 565,4 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Οφείλεται αφενός στην εντυπωσιακή δυναμική της αμερικανικής αγοράς, αφετέρου στη μείωση του οδικού τουρισμού από γειτονικές βαλκανικές χώρες –κυρίως Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία–, όπου η αύξηση του κόστους διαμονής και εστίασης στην Ελλάδα φαίνεται να έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Κομβικό ρόλο στη φετινή επίδοση διαδραμάτισαν οι Αμερικανοί επισκέπτες. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 20%, φτάνοντας τους 694,1 χιλιάδες, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις εκτοξεύθηκαν κατά 29,4%, στα 704,3 εκατ. ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη από τις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ (1.014,69 ευρώ), ποσό κατά 63% υψηλότερο από τον μέσο όρο όλων των επισκεπτών. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει την αυξημένη βαρύτητα της αμερικανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό, τόσο σε όρους εσόδων όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Σημαντική συμβολή είχαν και οι Βρετανοί επισκέπτες, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 7,3% και να διαμορφώνονται σε 1,082 δισ. ευρώ. Η βρετανική αγορά παραμένει διαχρονικά μία από τις πλέον ισχυρές για τον ελληνικό τουρισμό, με υψηλή επαναληψιμότητα ταξιδιών και σταθερά μεγάλη παρουσία σε νησιωτικούς προορισμούς.

Η εικόνα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Η Γερμανία κατέγραψε εισπράξεις 1,366 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,5%, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τροφοδότηση του ελληνικού τουρισμού. Από τη Γαλλία οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 455,9 εκατ. ευρώ (+2,1%), ενώ από την Ιταλία στα 344,7 εκατ. ευρώ (+9%). Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό κορμό του ελληνικού τουριστικού ρεύματος, ενώ η παράλληλη άνοδος των αγορών εκτός Ε.Ε. –κυρίως των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου– αναδιαμορφώνει σταδιακά το μείγμα εσόδων.

Η ενίσχυση των εσόδων παρά τη στασιμότητα στον αριθμό αφίξεων φανερώνει τη μετατόπιση του ελληνικού τουρισμού σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η ποιοτική αναβάθμιση υπερισχύει της ποσοτικής μεγέθυνσης. Η αύξηση της δαπάνης ανά ταξιδιώτη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα του κλάδου, καθώς μειώνει την εξάρτηση από τον όγκο αφίξεων και ενισχύει την ανθεκτικότητα σε περιόδους αστάθειας.

Με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, όλοι οι παράγοντες της αγοράς προεξοφλούν ότι το 2025 θα ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ. Οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις αναμένεται να κινηθούν πάνω από τα 21,7 δισ. ευρώ του 2024, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Καθοριστικοί, ωστόσο, θα είναι οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος, που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής κίνησης. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι και οι δύο αυτοί μήνες κινήθηκαν με αρνητικό πρόσημο, περιορίζοντας την τελική επίδοση του έτους.

Η εικόνα του 2025 είναι διαφορετική: παρότι οι αφίξεις δεν αυξάνονται ουσιαστικά, τα έσοδα ενισχύονται σημαντικά, χάρη στην άνοδο της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ίσως το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς δείχνει ότι η αξία που αφήνει κάθε επισκέπτης στην οικονομία μεγαλώνει, δημιουργώντας στέρεες βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια.