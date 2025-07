1969 – Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, παραγωγός και επιχειρηματίας, γεννημένη στις 24 Ιουλίου στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Αναδείχθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας, ξεκινώντας από τη χορευτική σκηνή και κατακτώντας αμέσως μετά τις κορυφές του Χόλιγουντ με ταινίες όπως η «Selena», ενώ έγινε και η πρώτη Λατίνα που θεωρήθηκε superstar. Με διαχρονικές μουσικές επιτυχίες όπως τα «If You Had My Love» και «Let’s Get Loud», συνδύασε καριέρα σε δισκογραφία και κινηματογράφο, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πανίσχυρο επιχειρηματικό brand στα καλλυντικά, τη μόδα και τις επενδύσεις. Θεωρείται σύμβολο γυναικείας ενδυνάμωσης και διαχρονικής pop επιτυχίας.