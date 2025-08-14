Νέα συνάντηση με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών προανήγγειλε σε δηλώσεις του ένα 24ωρο πριν το ραντεβού στην Αλάσκα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν αύριο. Θα είναι μια καλή συνάντηση. Όμως η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η επόμενη που θα έχουμε. Θα έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως φέρουμε και κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες, ίσως όχι. Θα είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα κάνουν ειρήνη».