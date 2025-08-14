«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον σχετικά με τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετείχε σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, όπου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο.

«Θα ήθελα να σας πω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, η οποία, όπως γνωρίζουν όλοι, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να τερματιστεί η κρίση, και να φτάσουν σε συμφωνίες που ικανοποιούν όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ έχουν στόχο να δημιουργήσουν «τις μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη, και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στις επόμενες φάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ