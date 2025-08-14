Από το απόγευμα της 2ας Αυγούστου το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) είχε αποκαλύψει τις πολύ σοβαρές και προχωρημένες συζητήσεις του Παναθηναϊκού με την πλευρά του Ντάβιντε Καλάμπρια, μεταφέροντας ακολούθως όλες τις λεπτομέρειες γύρω απ’ την «πράσινη» πρόταση και τις διαπραγματεύσεις που «έδειχναν» πως ήταν θέμα… ημερών η συμφωνία.

Η επιβεβαίωση ήρθε σε απόλυτο βαθμό (και) απ’ τον Ιταλό «μεταγραφολόγο» Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος υπογράμμισε πως ο 28χρονος διεθνής Ιταλός δεξιός μπακ και μέχρι πριν από λίγους μήνες αρχηγός της Μίλαν, έχει πει πλέον το «ναι» στον Παναθηναϊκό και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Ντι Μάρτζιο:

«Παναθηναϊκός–Καλάμπρια, υπάρχει η κατ’ αρχήν συμφωνία του ποδοσφαιριστή και η μεταγραφή μπορεί να κλείσει. Ο Καλάμπρια προς Ελλάδα: η διαπραγμάτευση για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αφού πέρασε μια ζωή στο Μιλάνο και 6 μήνες στην Μπολόνια, ο Νταβίντε Καλάμπρια ετοιμάζεται να αφήσει τη Serie A και την Ιταλία.

Μένοντας ελεύθερος στο τέλος της σύντομης παρουσίας του στους “ροσομπλού”, ο δεξιός μπακ φαίνεται πως έχει βρει νέα ομάδα.

Το μέλλον είναι στην Ελλάδα για τον πρώην αρχηγό της Μίλαν, ο οποίος έχει δώσει την κατ’ αρχήν συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: Ο ελληνικός σύλλογος έχει προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον μπακ, που είναι έτοιμος να το αποδεχθεί.

Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κλείσει η υπόθεση και να ενταχθεί επίσημα ο Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό».

Πηγή: ΑΠΕ