Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά στον Μπάλα Αχαΐας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενώ πυρκαγιά συνεχίζει να καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Καμπιά Χίου.

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθεται και σήμερα Παρασκευή η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς οκτώ Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση φωτιάς, ιδίως σε περιοχές με ξερή και εύφλεκτη βλάστηση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η απαγόρευση καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών και η αποφυγή χρήσης εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Παράλληλα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί προληπτικά σε κρίσιμα σημεία, ενώ έχει τεθεί σε ετοιμότητα και ο εναέριος στόλος για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μόνο το τελευταίο 24ωρο στη χώρα εκδηλώθηκαν 42 πυρκαγιές, από τις οποίες οι έξι δεν έχουν σβήσει.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: