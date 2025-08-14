Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε στην πυρκαγιά στη Χίο στην περιοχή των Λεπτοπόδων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή ενώ συνολικά συνδράμουν 174 πυροσβέστες με 36 οχήματα.
Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα και για όσους βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα της Χίου να κινηθούν με κατεύθυνση προς τον οικισμό Κέραμο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμπιά #Χίου απομακρυνθείτε #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λεπτόποδα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Κέραμο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice