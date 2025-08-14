Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε στην πυρκαγιά στη Χίο στην περιοχή των Λεπτοπόδων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή ενώ συνολικά συνδράμουν 174 πυροσβέστες με 36 οχήματα.

Μεγάλη🔥 αναζωπύρωση στην ⚠️#Χίο στην περιοχή των Λεπτοπόδων στην #Χίο ⚠️Τεράστια προσπάθεια την πυροσβεστική και τους εθελοντέςΝα Περιορίσουν το μέτωπο ❗️Βίντεο: Εθελοντική Ομάδα Α Posted by Forecast Weather Greece on Thursday, August 14, 2025

Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα και για όσους βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα της Χίου να κινηθούν με κατεύθυνση προς τον οικισμό Κέραμο.