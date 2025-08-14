Όταν η φωτιά στην Πάτρα έφτασε στον αστικό ιστό τα Canadair που επιχειρούσαν για ώρες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν και πλέον ανέλαβαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα τόσο του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και τα Σινούκ της Αεροπορίας Στρατού.

Η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη σε περιοχές όπως η Αρόη και τα Μποζαΐτικα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, όπως είπαν οι ίδιοι οι κάτοικοι έσωσαν σπίτια. Έπαιρναν συντεταγμένες από το έδαφος πήγαιναν σε συγκεκριμένα σημεία και όταν οι φλόγες έφτασαν σε αυλές σπιτιών κατάφεραν να τις σταματήσουν σε πολλές περιπτώσεις σώζοντας σπίτια και ζωές.

Σημαντική και η επιχείρηση που πραγματοποίησαν τα Canadair. Ένα Σινούκ έκανε 44 ρίψεις στην Πάτρα, πετούσε σχεδόν 15 ώρες.