Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Επιχείρηση «ΘΕΡΟΣ» της ΑΑΔΕ σε όλη τη χώρα. Μαζί με τους τουρίστες και τους αδειούχους του Αυγούστου οι φορο- ελεγκτές επισκέπτονται νησιά και τουριστικά hot spot, στοχεύοντας κλάδους με υψηλή παραβατικότητα από beach bar και τουριστικά σκάφη μέχρι πανηγύρια και σούπερ μάρκετ.

Οι έλεγχοι δεν γίνονται στην τύχη. Το risk analysis της ΑΑΔΕ οδηγεί τα κλιμάκια σε σημεία με υψηλή πιθανότητα φοροδιαφυγής. Οι ομάδες εναλλάσσονται, μετακινούμενες από την ηπειρωτική στη νησιωτική Ελλάδα.

Οι επιτόπιες αποστολές ενισχύονται με το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive σε tablet, που δίνει στους ελεγκτές πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία κάθε επιχείρησης, ενώ ειδική επιχειρησιακή ομάδα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων «σαρώνει» δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να κατευθύνει τους ελέγχους.

«Λαβράκια» φοροδιαφυγής

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούν οι ελεγκτές εντοπίζουν «λαβράκια» φοροδιαφυγής:

– Μύκονος: Κατάστημα λαϊκής τέχνης απέκρυψε το 2021-2022 πωλήσεις 107.000 ευρώ και ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Πρόστιμο 13.000 ευρώ και 48ωρο λουκέτο.

– Ηράκλειο – Κρήτη: Καφετέρια δεν διαβίβασε αποδείξεις 275.000 ευρώ – υπότροπος.

– Γύθειο: Super market δεν διαβίβασε φορολογικά στοιχεία 101.000 ευρώ.

– Μύκονος: Ιταλικό εστιατόριο χωρίς μία απόδειξη 28.000 ευρώ (+4.000 ΦΠΑ). Πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

– Ρόδος: Beach restaurant χωρίς σύνδεση POS-ταμειακής και χωρίς αποδείξεις για ομπρέλες. Πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο.

– Σαντορίνη: Έλεγχος σε 23 σκάφη που πραγματοποιούν ημερήσιες κρουαζιέρες εντοπίζοντας σε αποδείξεις και πληρωμές άνω των 500 ευρώ σε μετρητά.

Συνδυαστικοί έλεγχοι

Οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τεχνικές «undercover», παριστάνοντας τους πελάτες για να εντοπίζουν παραβάσεις. Διασταυρώνουν στοιχεία POS, ταμειακών και myDATA με τις δηλώσεις ΦΠΑ, ελέγχοντας ακόμη και παλαιότερες χρήσεις.

Η αντιπαραβολή με το σύστημα e-send και τα έσοδα ηλεκτρονικών πληρωμών εντοπίζει αποκλίσεις, ενώ πληροφορίες έρχονται και από την πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» και την εφαρμογή Appodixi.

Οδηγίες

Με νέα εγκύκλιο, κοινοποιήθηκαν στις ελεγκτικές υπηρεσίες οι αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω φοροδιαφυγής, δηλαδή το πότε και για πόσο πρέπει να μπαίνει «λουκέτο». Ειδικότερα :

1. Αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται:

– είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

– είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

2. Αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες, δηλαδή για 4 ημέρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου:

– είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

– είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

3. Μπαίνει «λουκέτο» για 10 ημέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωσή τους.