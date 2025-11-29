Με οδοδείκτη την ενίσχυση του τουριστικού της αποτυπώματος η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου προχωρά στην αξιοποίηση των «Ξενία», αλλά και άλλων ακινήτων τουριστικού ενδιαφέροντος στο λυκαυγές του νέου έτους.

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι να προσδώσει νέα πνοή σε όσα Ξενία βρίσκονται ακόμη αναξιοποίητα και είναι στην κυριότητά της, ενισχύοντας τόσο την περιφερειακή, τοπική ανάπτυξη όσο και αναβιώνοντας τα ιστορικά και διατηρητέα κτήρια μέσα από τις νέες μισθώσεις και τις επενδύσεις αποκατάστασης που θα γίνουν.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΤΑΔ είναι και η αξιοποίηση παραθαλάσσιων ακινήτων και των ιαματικών πηγών, με στόχο όχι μόνο την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και τη δημιουργία νέων προορισμών που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως έχει και στο παρελθόν αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κα Ηρώ Χατζηγεωργίου.

29 ΞΕΝΙΑ

Ανατέμνοντας την αξιοποίηση των ΞΕΝΙΑ από την ΕΤΑΔ βλέπουμε ότι έχει υπό διαχείριση 29 «Ξενία», εκ των οποίων, ενδεικτικά:

10 είναι ήδη μισθωμένα: Αράχωβας, Καστοριάς, Αρχ. Ολυμπίας, Ναυπλίου, Cape Sounio, Λαγονήσι, Έδεσσας, Σερρών, Πορταριάς, Χίου

7 είναι προς υπογραφή συμβάσεων: Ουρανούπολης, Καστανιάς, Άνδρου, Ηρακλείου, Πλαταμώνα, Τσαγκαράδας, Ξάνθης και

8 ελεύθερα – διαθέσιμα για αξιοποίηση: Κοζάνης, Καλέντζι, Θάσου, Βυτίνας, Δράμας, Κομοτηνής, Επιδαύρου και Δελφών.

Στα σχέδια της εταιρείας είναι τους επόμενους μήνες να εκκινήσουν διαδικασίες αξιοποίησης για τα Ξενία Δράμας, Κομοτηνής και Κοζάνης, ενώ έπονται οι διαδικασίες ωρίμανσης για το Ξενία Δελφών, το Ξενία Καλεντζίου και το Ξενία Ηγουμενίτσας.

Tο Ξενία Ηγουμενίτσας

Σχετικά με το Ξενία Ηγουμενίτσας, η ΕΤΑΔ είχε παραχωρήσει το ακίνητο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έως το 2027, ωστόσο προτίθεται να το πάρει πίσω, καθώς σύμφωνα με αυτοψία που έκανε προ μηνών διαπιστώθηκε εκτεταμένη εικόνα εγκατάλειψης, κατά παράβαση των όρων της αρχικής σύμβασης του 1997. Στόχος της είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη του χώρου, καθώς η Ηγουμενίτσα είναι μια δυναμική πόλη-πύλη της Ηπείρου, στρατηγικά τοποθετημένη με άμεσες συνδέσεις με την Ιταλία και την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής. Η ΕΤΑΔ έχει ξεκινήσει την ωρίμανση του ιστορικού ξενοδοχείου, προκειμένου να επανεξεταστεί ο τρόπος αξιοποίησής του. Η επιδίωξη είναι να ενταχθεί σε ένα νέο σχέδιο που θα δημιουργήσει πραγματική αξία για τη Θεσπρωτία, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις και δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό άνοιξε έναν δίαυλο επικοινωνίας με την αγορά και ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίησή του έως το τέλος Μαρτίου 2026. Στόχος της ΕΤΑΔ είναι μέχρι να ολοκληρωθεί η σύμβαση παραχώρησης να είναι έτοιμη να εκκινήσει την αξιοποίηση με τον βέλτιστο τρόπο.

Το Ξενία Κοζάνης

Το Ξενία Κοζάνης βρίσκεται επί οικοπέδου εκτάσεως 5.046,47 τ.μ εντός του Ο.Τ. 693 του Δήμου Κοζάνης, επί της οδού Μεταμορφώσεως, στο Λόφο Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Η τοποθεσία όπου βρίσκεται το ακίνητο χαρακτηρίζεται ως προνομιούχα καθώς είναι κατάφυτη και προσφέρει απρόσκοπτη πανοραμική θέα στη πόλη της Κοζάνης. Το κτίριο, το οποίο έχει κηρυχθεί ως «Μνημείο Νεώτερης & Σύγχρονης Πολιτιστικής κληρονομιάς», κατασκευάστηκε το 1965 από τον ΕΟΤ µε Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μελετών τον μεγάλο Έλληνα μοντερνιστή αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και λειτούργησε επί σειρά ετών ως πρότυπη ξενοδοχειακή εγκατάσταση δυναμικότητας 66 κλινών, ενώ από το 2003 παραμένει κλειστό, ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις προσπάθειες για την μίσθωσή του.

Αντίστοιχα, για το Ξενία Δράμας προετοιμάζεται διαγωνισμός αξιοποίησης. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 2.986,97 τ.μ. με τριώροφο κτήριο ξενοδοχείου συνολικής δομημένης επιφάνειας 2.777,64 τ.μ. Το Ξενία Κομοτηνής αφορά σε οικόπεδο ακινήτου εμβαδού 18.205,16 τ.μ. με δομημένη επιφάνεια 1.988,65 τ.μ., με δυναμικότητα 42 κλινών.

Το Ξενία Άνδρου, το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδίασε και έχτισε ο Άρης Κωνσταντινίδης, είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο από το 2011. Η ΕΤΑΔ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Δήμο Άνδρου για το ακίνητο αυτό. Μάλιστα, προ ημερών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άνδρου έκανε ομόφωνα δεκτή την αποδοχή της μακροχρόνιας μίσθωση- από την ΕΤΑΔ του ακινήτου Ξενία Άνδρου προς τον Δήμο.

Το Ξενία Άνδρου

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο η ΕΤΑΔ ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την μακροχρόνια εκμίσθωση, για 30 έτη, του “Ξενία Ουρανούπολης”, δίνοντας νέα πνοή σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο που πλέον μπορεί να αναβαθμιστεί σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας.

Το Ξενία Ουρανούπολης

Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή 7 επενδυτικών σχημάτων, εκ των οποίων 6 ελληνικές και 1 αλλοδαπή εταιρεία, ενώ η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στα 240.000 ευρώ ετησίως. Προσωρινή ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία “ΔΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, καταθέτοντας την υψηλότερη προσφορά, ύψους 826.875 ευρώ ετησίως. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση και πλήρη επαναλειτουργία του Ξενία Ουρανούπολης ως σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συμβάλλοντας στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής και της Βόρειας Ελλάδας.