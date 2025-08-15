Φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης ή λαμβάνουν αναστολή είσπραξης, γλιτώνουν τις ποινικές διώξεις για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Η δίωξη «παγώνει» όσο διαρκεί η ρύθμιση και σβήνει πλήρως με την εξόφληση.

Οι νέοι κανόνες

Με το νέο πλαίσιο που εφαρμόζεται από τις 11 Απριλίου 2025, ενισχύονται τα κίνητρα συμμόρφωσης των οφειλετών καθώς ενεργοποιούνται δύο αλλαγές:

– Οι λόγοι αναστολής ποινικής δίωξης και διακοπής εκτέλεσης ποινών διευρύνονται ώστε να περιλαμβάνουν και την αναστολή είσπραξης.

– Η υπαγωγή σε ρύθμιση γίνεται πλέον λόγος μη αποστολής αίτησης δίωξης στον εισαγγελέα, υπό όρους, χωρίς αλλαγή της ποινικής φύσης του αδικήματος.

– Η υποχρέωση μη αποστολής αίτησης ισχύει και όταν όλες οι οφειλές έχουν ανασταλεί.

Οι οδηγίες Πιτσιλή

Στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής ξεκαθαρίζει ότι ακόμη κι αν έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την καθυστέρηση, αν δεν έχει σταλεί αίτηση δίωξης και ο οφειλέτης ενταχθεί σε ρύθμιση ή αναστολή, η φορολογική διοίκηση δεν προχωρά. Αν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση και μεσολαβήσει ρύθμιση ή αναστολή, ο εισαγγελέας ενημερώνεται άμεσα.

Απώλεια της ρύθμισης

Η απώλεια ρύθμισης σημαίνει άμεση ενημέρωση του εισαγγελέα με επικαιροποιημένο πίνακα χρεών, που περιλαμβάνει και το ποσό που είχε ήδη πληρωθεί, καθώς το αδίκημα έχει τελεστεί για όλο το αρχικό χρέος.

Η αναστολή παραγραφής ισχύει για όσο διαρκεί η ρύθμιση ή η αναστολή και τουλάχιστον για ένα έτος μετά τη λήξη τους, ενώ αναβάλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι:

α) Αν όλες οι οφειλές είναι σε ισχύουσα ρύθμιση ή αναστολή, δεν αποστέλλονται αιτήσεις δίωξης, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής.

β) Αν δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη ή η ρύθμιση έχει χαθεί, η δίωξη αποστέλλεται.

γ) Αν υπάρξει ρύθμιση μετά την αίτηση, ο εισαγγελέας ενημερώνεται.

δ) Αν χαθεί η ρύθμιση, ο εισαγγελέας ενημερώνεται αμέσως.

Κατασχέσεις

Με άλλη απόφαση της ΑΑΔΕ, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της εξέτασης για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων έκδοσης απόφασης αδρανοποίησης κατασχέσεων στα χέρια τρίτου. Μετά την τροποποίηση των προϋποθέσεων, που αφορούν στην υποβολή από τον οφειλέτη που αιτείται την αδρανοποίηση, των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, η νέα διάταξη ορίζει ότι προϋπόθεση της αδρανοποίησης είναι «να έχουν υποβληθεί από τον οφειλέτη οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών, ανεξαρτήτως του εάν οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.

Σε κάθε δε περίπτωση να έχουν υποβληθεί πριν από την αίτηση του οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών».