Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια ρευστότητα και η κινητικότητα κεφαλαίων αλλάζουν με πρωτοφανείς ρυθμούς, οι υπερ-υψηλής καθαρής αξίας ιδιώτες αναζητούν πολύ περισσότερα από μια εντυπωσιακή κατοικία: αναζητούν έναν νέο τρόπο ζωής. Καθώς το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο περίπλοκο και αβέβαιο, η ποιότητα ζωής αναδεικνύεται σε καταλυτικό παράγοντα επενδυτικών αποφάσεων και μετεγκατάστασης. Χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, που συνδυάζουν κλίμα, πολιτισμό και ανταγωνιστικές τιμές ακινήτων, καταγράφουν ιδιαίτερα ενισχυμένο ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές πολυτελών κατοικιών, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση «Engel & Völkers Private Office Market Report 2026».

Οι εύποροι του πλανήτη δεν αντιμετωπίζουν πλέον την κατοικία ως απλή «βάση» ή επενδυτικό αντικείμενο, αλλά ως μέσο κινητικότητας, προστασίας πλούτου και αναβάθμισης της καθημερινότητας. Η τάση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία των συμβούλων του Global Private Office, οι οποίοι καταγράφουν έντονη αύξηση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Η Ιταλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο στα διεθνή αιτήματα αγοραστών υψηλής οικονομικής επιφάνειας, ενώ ακριβώς πίσω της βρίσκεται η Ελλάδα, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ισπανία. Η ζήτηση αποδίδεται σε ένα σύνολο παραγόντων που ξεπερνούν την κλασική έννοια της «επένδυσης ακινήτου», και συνδέονται περισσότερο με την ποιότητα ζωής, την ευελιξία και την επιθυμία για ένα πιο ισορροπημένο καθημερινό περιβάλλον.

Ακίνητα πολυτελείας: Πυλώνας διατήρησης και θωράκισης πλούτου

Όπως σημειώνει ο Jawed Barna, Group CEO της Engel & Völkers, «η ακίνητη περιουσία έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό πυλώνα διατήρησης του πλούτου και ενίσχυσης της παγκόσμιας κινητικότητας». Για τους UHNWIs, μια πολυτελής κατοικία δεν είναι απλώς περιουσιακό στοιχείο· είναι εργαλείο προστασίας, ασφάλειας και γεωγραφικής ευελιξίας.

Η φετινή έκθεση αντλεί στοιχεία από 160 συμβούλους του Private Office παγκοσμίως και ενσωματώνει προβλέψεις της Henley & Partners σχετικά με τη μετανάστευση πλούτου. Οι χώρες που εξετάζονται καταγράφουν μεταξύ των υψηλότερων καθαρών εισροών εκατομμυριούχων διεθνώς.

Η ποιότητα ζωής ως «καθοριστικό φίλτρο» επιλογής κατοικίας

Οι εύποροι αγοραστές επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους. Η έρευνα κατατάσσει την «βελτίωση τρόπου ζωής» ως το Νο1 κριτήριο σε διασυνοριακές αγορές πολυτελών κατοικιών. Ακολουθούν το downsizing και η ανάγκη για ασφάλεια, σταθερότητα και κλιματική ανθεκτικότητα.

«Βλέπουμε ολοένα και περισσότερους αγοραστές να μειώνουν το μέγεθος της κατοικίας τους για να αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής», αναφέρει ο Stuart Siegel, Global Head της Engel & Völkers Private Office. Ιδιωτικότητα, εξαιρετικές τοποθεσίες, πρόσβαση σε φύση και χώρους αναψυχής αποτελούν πλέον βασική προϋπόθεση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι 55% των συμβούλων αξιολογούν την «outdoor living» εμπειρία ως το κορυφαίο ζητούμενο στα πολυτελή ακίνητα, ενώ ακολουθούν η ασφάλεια και ο πολιτιστικός πλούτος μιας περιοχής.

Διεθνείς αγοραστές: Η Ελλάδα σε ανοδικό κύμα ζήτησης

Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος από UHNWIs διεθνώς, ένα εύρημα που ευθυγραμμίζεται με τις παγκόσμιες τάσεις: lifestyle-driven επιλογές, μικρότεροι αλλά καλύτεροι χώροι, ιδιωτικότητα και εξωτερικοί χώροι υψηλής ποιότητας.

Παρά τα υφιστάμενα προγράμματα επενδυτικής κατοικίας, η υπηκοότητα δεν αποτελεί βασικό κίνητρο, δείχνοντας ότι για τους εύπορους αγοραστές η ζωή στην Ελλάδα συνδέεται περισσότερο με εμπειρία, ποιότητα και τοποθεσία παρά με διοικητικά πλεονεκτήματα. Οι σύμβουλοι επίσης τονίζουν ότι το κύρος μιας κατοικίας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στη χώρα μας σε σχέση με άλλες αγορές.

Ποιότητα ζωής: Ο μοχλός της παγκόσμιας κινητικότητας πλούτου

Η ανάγκη για υψηλού επιπέδου διαβίωση φαίνεται πως θα συνεχίσει να επηρεάζει καθοριστικά τις μετακινήσεις των υπερ-πλούσιων ιδιωτών τα επόμενα χρόνια. «Σε έναν κόσμο αυξανόμενων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, η επιθυμία για μια ποιοτική ζωή καθορίζει τις επιλογές των αγοραστών πολυτελών κατοικιών», τονίζει ο Stuart Siegel.

Ο Jawed Barna προσθέτει ότι η Engel & Völkers Private Office θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας απαιτητικής διεθνούς πελατείας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις που συνδυάζουν τρόπο ζωής, ασφάλεια και επενδυτική στρατηγική.