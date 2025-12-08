Από τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του 27ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum, ο Stéphane Boujnah, CEO & Πρόεδρος της Euronext, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα: η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ευκαιριών για εταιρείες, επενδυτές και θεσμούς.

Η φετινή διοργάνωση, με θέμα «Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential», αποτέλεσε το ιδανικό πλαίσιο για να παρουσιαστεί το στρατηγικό βάρος της συμφωνίας εξαγοράς του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext. Μια κίνηση που, όπως υπογράμμισε ο Boujnah, δεν αποτελεί απλώς ένα εταιρικό deal, αλλά μια βαθιά τομή που αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Η Ελλάδα ως στρατηγικός κόμβος

Ο ίδιος ανέδειξε τη γεωπολιτική σημασία της χώρας: μια οικονομία με ανθεκτικότητα, μια ώριμη χρηματοοικονομική κοινότητα και μια θέση που λειτουργεί ως πύλη προς αγορές με υψηλές προοπτικές αλλά ελλιπείς κεφαλαιαγορικές υποδομές. Οι τάσεις σε καίριους κλάδους – από την ενέργεια έως τις υποδομές και την τεχνολογία – ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της Ελλάδας για διεθνή κεφάλαια.

Η Εuronext ως επιταχυντής της νέας εποχής

Ο επικεφαλής της Euronext τόνισε ότι η ενοποίηση με το Χρηματιστήριο Αθηνών ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ένταξη της ελληνικής αγοράς στο πανευρωπαϊκό πλαίσιο της Euronext. Με κεφαλαιοποίηση διπλάσια από του Λονδίνου και τριπλάσια από της Φρανκφούρτης, η ευρωπαϊκή «ομοσπονδία» κεφαλαιαγορών προσφέρει μια ενιαία, τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα, κοινό βιβλίο εντολών και τη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη.

Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε:

• νέες δυνατότητες για ελληνικές εταιρείες, που αποκτούν πρόσβαση σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, διευκολύνοντας IPOs και εισαγωγές ΜΜΕ

• αυξημένες επιλογές για Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε εισηγμένες εταιρείες και προϊόντα της Euronext

• ενισχυμένη ρευστότητα για την ελληνική αγορά, καθώς διεθνείς επενδυτές θα διαπραγματεύονται ελληνικούς τίτλους μέσα από την ίδια πλατφόρμα

• ένα ενοποιημένο μετασυναλλακτικό πλαίσιο με ευρωπαϊκά πρότυπα ταχύτητας και αξιοπιστίας

Η επόμενη ημέρα για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Boujnah χαρακτήρισε τη συμφωνία «αφετηρία ενός νέου, φιλόδοξου κεφαλαίου», υπογραμμίζοντας ότι η Euronext έχει αποδείξει την ικανότητά της να αναπτύσσει τις κεφαλαιαγορές κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Με την ενσωμάτωση της Ελλάδας στο δίκτυό της, δημιουργείται μια ισχυρότερη και πιο διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά, στην οποία η Αθήνα αποκτά ρόλο-κλειδί.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η Euronext ξεκινά «ένα κοινό ταξίδι» με τους Έλληνες συνεργάτες, θέτοντας ως στόχο μια κεφαλαιαγορά πιο ανταγωνιστική, πιο ανοιχτή σε διεθνή κεφάλαια και πιο έτοιμη να στηρίξει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων την επόμενη δεκαετία.