Ανάρτηση για τον εορτασμό της Κοίμισης της Θεοτόκου έκανε η επερχόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στέλνοντας έτσι τις ευχές της για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου.

Το story της στο λογαριασμό της στο Instagram έδειχνε την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας με μουσική του Πέτρου Γαϊτάνου στον χαιρετισμό «Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε», δείχνοντας την ιδιαίτερη σχέση της με την ελληνική και θρησκευτική παράδοση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, πέρα από τη συγκεκριμένη ανάρτηση για τον Δεκαπενταύγουστο, η Γκιλφόιλ το τελευταίο διάστημα προβάλλει συστηματικά την αγάπη της για την Ελλάδα και τις ελληνικές αξίες. Μάλιστα, σε άλλες πρόσφατες αναρτήσεις της, έχει αναδείξει τη σημασία του ελληνικού καλοκαιριού, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου 10 χρόνια» και δείχνοντας εικόνες από ελληνικά νησιά και εκκλησιές.